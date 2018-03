Vlammenzee vernielt humanitaire hulp in haven Jemen Jolien Meremans

31 maart 2018

15u18

Bron: Reuters 0 In Jemen veroorzaakte een hevige brand in de haven ernstige schade aan humanitaire hulpdiensten. De eerste onderzoeken wijzen op een elektrische kortsluiting, maar de minister vraagt om verder onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.

In de haven van Jemen brak zaterdagochtend een grote brand uit. Volgens de havenarbeiders werden verschillende pakhuizen met levensmiddelen helemaal vernield. Het is nog niet duidelijk hoeveel faciliteiten in vlammen zijn opgegaan.

Volgens de minister van lokale zaken Abdel-Raqeeb Fatah, berokkende het vuur ernstige schade aan de humanitaire hulpdiensten die hun voedingsmiddelen hadden opgeslagen in de magazijnen. Hij riep ook op tot een verder onderzoek.

Basisbehoeften

De pakhuizen dienden als opslagplaats voor voedsel en kledij van humanitaire hulpdiensten. De inwoners van Jemen leven al meerdere jaren in onrust en hongersnood. Sinds kort staan de humanitaire hulpdiensten in voor hun basisbehoeften. "De brand heeft enorme hoeveelheden brandstof, hulp, voedingsmiddelen en humanitaire schade aangericht”, vertelde een medewerker van het U.N. World Food Programme (WFP).

Volgens het eerste onderzoek van de brandweer zou het vuur ontstaan zijn door een elektrische kortsluiting.