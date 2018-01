Vlammende ruzie tussen Trump en ex-adviseur Bannon: "Verraad, rotzooi, verstand verloren" ep kv

19u18

Bron: belga 1 REUTERS Steve Bannon noemt de ontmoeting van Trump jr met een Russische advocate "verraad". De vroegere chef-strateeg van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Bannon, haalt zwaar uit naar de oudste zoon van de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, Donald Trump jr (40). In een volgende week te verschijnen boek noemt Bannon een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi". Trump lijkt zelf volledig afstand te nemen van zijn ex-adviseur: "Hij heeft zijn verstand verloren," klinkt het.

De oudste zoon van de president heeft in juli 2017 onder druk toegegeven in juni 2016 de Russische advocate Natalia Veselnitskaja te hebben ontmoet. Ook aanwezig waren zijn schoonbroer Jared Kushner en de toenmalige campagneleider van Trump, Paul Manafort. Trump jr. zou gevoelige informatie over de Democratische tegenstrever Hillary Clinton zijn aangeboden en zou dan hebben gezegd "als het dat is wat u zegt, daar hou ik wel van".

AFP Trump jr heeft in juli 2017 onder druk toegegeven dat hij in juni 2016 de Russische advocate Natalia Veselnitskaja heeft ontmoet.

De Russische geheime diensten zouden de hand hebben gelegd op duizenden boodschappen van de campagnedirecteur van Clinton, die Wikileaks uiteindelijk een maand voor de stembusgang heeft gepubliceerd.

Boek

De uitlatingen van Bannon staan in het boek "Fire and Fury: Inside the Trump White House" van Michael Wolff over het Witte Huis onder Trump. Het verschijnt volgende week en is gebaseerd op naar verluidt 200 interviews. Bannon zelf heeft het Witte Huis in augustus 2017 verlaten.

Bannon zou in het boek hebben gezegd: "de drie belangrijkste personen van de campagne vonden het een goed idee om in een conferentieruimte op de 25ste verdieping van de Trump Tower (in New York) een vertegenwoordigster van een buitenlandse regering te ontmoeten, zonder advocaten. Zelfs als u denkt dat dit geen verraad was, niet onpatriottisch en geen rotzooi, en ik denk dat het dat allemaal wel is, had iemand meteen de FBI moeten verwittigen", aldus de controversiële vroegere hoofdstrateeg van Trump.

Geen gevoelige informatie gedeeld

Het kamp-Trump zegt dat de ontmoeting "maar enkele minuten" heeft geduurd en dat de met het Kremlin verbonden advocate "geen informatie van waarde" heeft gegeven om Clinton in een slecht daglicht te stellen. Volgens Trump jr. lobbyde de Russin tegen een Amerikaanse wet die sancties oplegt aan Russische autoriteiten die van mensenrechtenschendingen worden verdacht. Trump en Moskou ontkennen dat "collusie" een invloed op de verkiezingsuitslag zou hebben gehad.

Nu hij er alleen voor staat, leert Steve dat winnen niet zo eenvoudig is als ik laat uitschijnen. Donald Trump over Steve Bannon

"Verstand verloren"

Trump heeft vandaag gereageerd op de uitlatingen van Bannon: "Steve Bannon heeft niets te maken met mij of mijn presidentschap. Toen hij ontslagen werd, verloor hij niet alleen zijn job, hij verloor ook zijn verstand," reageerde de Amerikaanse president in een verklaring. "Steve vertegenwoordigt mijn aanhang niet. Hij doet alleen mee voor zichzelf."

“Nu hij er alleen voor staat, leert Steve dat winnen niet zo eenvoudig is als ik laat uitschijnen. Steve heeft heel weinig te maken met onze historische overwinning, die we te danken hebben aan de vergeten mannen en vrouwen in dit land. Maar Steve had alles te maken met het verlies van een Senaatszetel in Alabama die al meer dan dertig jaar in handen is van de Republikeinen,” voegde Trump eraan toe. Daarmee geeft de president aan dat hij Bannon verantwoordelijk acht voor de nederlaag van Roy Moore die in Alabama verloor van Democraat Doug Jones nadat hij beschuldigd werd van aanranding.

“Steve doet alsof hij in oorlog is met de media, die hij de oppositiepartij noemt, maar hij spendeerde zijn tijd in het Witte Huis wel met het lekken van valse informatie aan de media om zichzelf belangrijker te doen lijken, dan hij was. Het is het enige waar hij goed in is,” klonk het nog.

Photo News Volgens Melania Trump staat het boek vol valse verhalen.

"Valse verhalen"

First Lady Melania Trump heeft vandaag ook via een woordvoerder van een het Witte Huis ook gereageerd op het te verschijnen boek. "Dit boek staat vol met valse en misleidende verhalen van individuen die geen toegang (tot de macht) of invloed hebben. Deelnemen aan een boek dat alleen als vuile verzinsels van een tabloid te beschrijven is toont hun slechte wanhopige pogingen tot relevantie aan", zegt het Witte Huis, geciteerd door NBC.

"Dit boek zal duidelijk in de koopjesbakken voor fictie worden verkocht. Mevrouw Trump steunde de beslissing van haar man om op te komen voor het presidentschap en moedigde hem in feite aan dit te doen. Zij had er vertrouwen in dat hij zou winnen en was zeer blij toen hij dat deed", zei een woordvoerder van de First Lady.

Onderzoek

Speciaal aanklager Robert Mueller, die veronderstelde "collusie" tussen het kamp-Trump en Moskou uitvlooit, concentreert zich volgens Bannon op het witwassen van geld. "De weg (van het team-Mueller) naar Trump leidt rechtstreeks langs Paul Manafort, Don Jr. en Jared Kushner".

EPA Speciaal aanklager Robert Mueller concentreert zich volgens Bannon op het witwassen van geld.

Aanklachten

In de Rusland-affaire zijn al vier mensen aangeklaagd, onder wie Manafort.

Donald Trump jr is in december achter gesloten deuren in het Congres ondervraagd over de ontmoeting in de Trump Tower.

De Deutsche Bank is gedagvaard om documenten omtrent zijn zakelijke relaties met het imperium-Trump voor te leggen. Maar volgens Bannon spitst het onderzoek zich ook toe op enorme leningen die de Duitse bank aan Jared Kushner heeft verleend.