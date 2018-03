Vlamingen staan al uren vast in Franse sneeuwfile: "De ontreddering is compleet, we krijgen geen hulp" Karen Van Eyken

01 maart 2018

15u30

In delen van het zuiden van Frankrijk heeft verse sneeuwval tot verkeerschaos geleid. Heel wat automobilisten hebben de nacht in de auto moeten doorbrengen, waaronder ook Belgen.

Meer dan 1.700 mensen werden in noodverblijven ondergebracht, aldus de prefectuur van het bestuursdistrict Hérault. Een journalist van de krant La Provence berichtte deze voormiddag dat hij met zijn twee kleine kinderen sinds gisterennamiddag bij Montpellier in zijn auto vast zit. "Dit is je reinste nachtmerrie", schreef hij op Twitter. Maar ook voor enkele Belgen is er vooralsnog helemaal geen doorkomen aan.

Zo ondervond ook Didier Nyffels uit Roeselare. Hij was op weg vanuit het zonnige Spanje naar huis. Het plan vanmorgen was om via Narbonne naar Béziers te rijden. "Maar opeens was de weg afgesloten en zag je alleen nog maar vrachtwagens", vertelt Nyffels aan HLN.be. "Er was geen politie te bekennen. Met veel moeite hebben we rechtsomkeer kunnen maken en zijn we richting A9 beginnen te rijden. Aan de tolovergang hebben we een kaartje genomen. Maar toen we de afslag Béziers wilden nemen, bleek die afslag volledig afgesloten."

Honderden vrachtwagens blokkeren alle wegen in de omgeving. Bovendien moeten de automobilisten het ook zonder enige info stellen. "De chaos is compleet. We staan hier nu al sinds deze morgen stil. We krijgen geen hulp."

Patrick Demuynck vertrok om 11 uur gisterenochtend aan de Costa Brava in Spanje. Tot aan Perpignan ging het allemaal vrij vlot, maar eens daar raakte hij nauwelijks nog vooruit. "We hebben moeten slapen in de auto. Alle lichten waren uit, zowel die van de auto's als die van de snelwegen. Het was een zeer raar gevoel. Koud, ook", zo vertelt hij aan VRT NWS.

"Ik heb af en toe wel eens mijn auto laten draaien, maar je kan dat geen hele nacht doen, natuurlijk. De hulpdiensten kwamen langs met voedsel en drank en vroegen of we nog problemen hadden." 's Morgens kon hij vaststellen dat veel vrachtwagens in schaar stonden en enkele auto's in de gracht lagen.

Vanmiddag is het er beginnen regenen. Demuynck heeft nog niet ver kunnen rijden. Bij het binnenrijden van Montpellier stond alles vrij snel weer vast.

Ook Debbie Verstraeten en haar man Jurgen Heyvaerts zitten sinds gisterenavond 20 uur volledig vast op de autosnelweg in Montpellier. Zij zijn op weg naar Spanje voor een deugddoende vakantie.

“Er ligt superveel sneeuw en het is heel glad, net een ijspiste. De vrachtwagens en de wagens staan hier kriskras door elkaar”, zegt Debbie aan VTM NIEUWS. “Wij kunnen alleen maar wachten. Dat zullen we dan ook maar doen. En hopelijk geraken we vandaag toch nog in Spanje, dat is de bedoeling.” Rond de middag is de evacuatie stilletjes op gang gekomen.