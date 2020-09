Exclusief voor abonnees Vlamingen op Lesbos: “Je verzorgt een ziek kind, maar ‘s avonds ligt het opnieuw in een ijskoude tent waar water binnensijpelt” Brecht Herman

26 september 2020

06u56 0 “Er is soms één toilet per tweehonderd vluchtelingen en als ze geluk hebben, slapen ze met meerdere families in één tent. Anders onder een olijvenboom.” De toestand van twaalfduizend vluchtelingen - waarvan ons land er tot honderdvijftig wil opvangen - op het Griekse eiland Lesbos is bijzonder schrijnend. Vlamingen Caroline Willemen en Mathias Vermaelen doen hun verhaal over de toestand ter plaatse.

“Het gaat hier echt niet goed. Daarnet zag ik nog een man die zijn spullen in een plastic bakje gelegd had, met daaraan een oude elektriciteitskabel die hij had gevonden en die hij ook rond zijn middel had gebonden om het bakje vooruit te slepen. Het lijkt alsof we twee eeuwen terug in de tijd zijn gegaan. Veel vluchtelingen kijken er al niet meer van op. Ze zijn verslagen, ze zijn kapot.” Caroline Willemen (34) vertelt het aan de telefoon vanop Lesbos, waar ze aan de slag is als projectcoördinator voor ‘Artsen Zonder Grenzen’. De vrouw uit Bonheiden is goed geplaatst om de situatie in te schatten, want de voorbije twee jaar bracht ze al anderhalf jaar tussen de vluchtelingen op het Griekse eiland door.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen