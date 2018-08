Vlamingen moeten noodweer in Zuid-Frankrijk ontvluchten: "Niks meer kunnen redden, behalve elkaar" IVI

10 augustus 2018

11u50

Bron: Eigen berichtgeving, VRT 57 Hevig onweer in het zuiden van Frankrijk veroorzaakt heel wat ellende. Rivieren treden op meerdere plaatsen buiten de oevers en zetten hele gebieden onder water. In totaal zijn zo’n 1.600 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft gisteren verschillende campings moeten ontruimen. Vooral de departementen Gard, Drôme en Ardèche zijn getroffen. Ook Vlamingen die in de regio op reis zijn, waren getuige van het noodweer.

Vlaming Bob Claessen is op vakantie in het departement Gard. Hij heeft beelden opgestuurd naar onze redactie waarop te zien is hoe een klein huisje wordt meegesleurd door het water. "Normaal gezien staat hier bijna geen water in de zomer", zegt de man, die al 25 jaar op vakantie gaat in de regio.

De familie Claessen huurt een vakantiehuisje in Cornillon, in de buurt van de gemeente Goudargues waar de video is gemaakt. "We waren gisteren richting Orgnac, in het departement Ardèche, aan het rijden toen we helemaal verrast werden door het hallucinante onweer. We zijn zelfs niet op onze bestemming geraakt. Terug naar ons vakantiehuis lukte ook niet direct." Verschillende wegen waren immers ontoegankelijk door de overstromingen, omgewaaide bomen of afgebroken stenen van de rotsen.

De man heeft tijdens het noodweer vijf uur gereden over een rit van amper vijftien kilometer. "Na enkele pogingen om langs een andere weg terug te geraken, zijn we met veel geluk in Vallon-Pont-d'Arc geraakt. Vandaar zijn we terechtgekomen in Saint-Julien-de-Peyrolas, in Gard", vertelt Claessen. Daar waren veel hulpdiensten aanwezig, waaronder ook zeker drie helikopters. "Het was ongelofelijk. We hebben veel ellende gezien." De situatie is ondertussen min of meer genormaliseerd, getuigt de man.

Gevlucht

Ook Katleen Bergs is op vakantie in het zuiden van Frankrijk. Zij vertelt aan VRT hoe het noodweer op korte tijd een einde maakte aan de kampeervakantie van haar gezin. Bergs zegt dat de kampeerders werden gewaarschuwd voor het onweer. Op een bord stond dat ze “greppels moesten graven rond de tenten”. Het gezin heeft dat ook gedaan, en meteen ook de bagage hoger gezet in de tent, voor het geval er water zou binnenlopen.

Maar in de namiddag is het water op een kwartier tijd een paar meter gestegen. Bergs en haar gezin zijn meteen gevlucht. Ze hebben niets van hun spullen kunnen meenemen. "Iedereen moest meteen vertrekken, we hebben niks meer kunnen redden, behalve elkaar”, zegt de vrouw. Ze zijn deze nacht opgevangen door een Frans koppel in de buurt.