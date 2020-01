Exclusief voor abonnees Vlamingen in afgesloten Chinese stad getuigen: “Mensen zijn aan het hamsteren. Wuhan begint op spookstad te lijken” PhG

23 januari 2020

14u15

Bron: Eigen 0 China sluit de Verboden Stad in Peking en ook de Chinese stad Wuhan, het epicentrum van het coronavirus, is al onder quarantaine gezet. De elf miljoen inwoners van Wuhan kunnen geen veerboten of vliegtuigen meer gebruiken om de stad te verlaten. D e Limburger David Wilmots (50) die in Wuhan twee cafés runt, is net voor de lockdown nog op vakantie naar Vietnam kunnen vertrekken. “We hebben geluk gehad, want intussen zit alles potdicht. Niemand kan nog bewegen. Wuhan begint op een spookstad te lijken.”

Wilmots woont al 20 jaar in China. Hij baat er twee Belgische biercafés uit: the Brussels Beer Garden en The Atomium. Beide kroegen zijn dicht. Niet enkel omdat de vakantie is begonnen - in China wordt zaterdag nieuwjaar gevierd - maar ook omdat het openbare leven in de miljoenenstad tot stilstand is gekomen. “De mensen zijn alleen nog met het virus bezig”, zegt David. “De paniek is er de voorbije dagen fel ingeslagen. Dinsdag begon de ernst van de situatie door te dringen en woensdag liep iedereen met een mondmasker rond. De overheid heeft die mondmaskers verplicht gemaakt op openbare plaatsen. En een café is zo’n plaats. Ik denk niet dat de Wuhanezen nog op café willen gaan.”

