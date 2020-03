Vlamingen getuigen over quarantaine in Italië: “Bars en restaurants zijn open, maar er zat slechts één persoon op terras” SVM

10 maart 2020

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Sinds vanochtend geldt de quarantainemaatregel voor heel Italië. Concreet houdt dat in dat de 60,5 miljoen inwoners zich enkel nog mogen verplaatsen voor het werk of in noodgevallen. Drie Vlamingen die in de laars wonen, getuigen wat voor impact die beslissing op hun leven heeft.

Nancy Lembrecht vertoeft in Villanouva sul Clisi, een kleine gemeente in Brescia. Die provincie ligt in de zwaarst getroffen regio Lombardije. “De scholen zijn hier al twee weken dicht. Gisteravond werd ons via tv en radio uitdrukkelijk gevraagd om thuis te blijven. Niet naar de bar gaan dus, maar ook geen ijsje gaan kopen of in het restaurant gaan eten, bijvoorbeeld.”

“Deze ochtend hebben we toch een kleine fietstocht gedaan. We zagen dat de restaurants, bars en ijssalons open waren, maar er zat slechts één iemand op een terrasje.”

“Op het einde van de straat was er iemand kip aan ‘t spit aan het verkopen, we zullen dus zeker niet verhongeren of omkomen van de dorst. In de winkel is alles weer te vinden, behalve dan gel om de handen te ontsmetten.”

“Kinderen gaan er speels mee om”

In het postkantoor stonden vijf mensen op een rij, op een meter van elkaar”, gaat Lembrecht verder. “Er was één iemand binnen aan het werk, ook met een mondmasker. Je ziet heel weinig mensen buiten. De politie controleert op straat, want mensen mogen niet meer door onze gemeente rijden zonder toestemming van hun werk of een bewijs dat ze naar de dokter moeten.”

“De kinderen gaan er relatief goed mee om. Gisteren hebben ze een filmpje gezien over het coronavirus dat op hun maat gemaakt was. Ze speelden het tafereel na. Een van hen was het virus, de anderen gaven er slagen op. Ze gaan er dus speels mee om.”

“Voor de rest hebben we geen sociaal leven. We mogen niet bij elkaar komen en mogen onze gemeente niet uit, ook niet om onze ouders of schoonouders te bezoeken. Hoe de mensen het doen die gaan werken? Geen idee, ze zullen geen andere keuze hebben dan hun kinderen naar de grootouders te brengen. Een vriendin kan met haar kind bij de babysit terecht, zij komt gelukkig uit dezelfde gemeente.”

“Het begint mensen hysterisch te maken”

“Ik ben benieuwd om het nieuws te zien, want de maatregelen zijn pas gisteravond laat aangekondigd”, vult Wouter Vercruysse aan. Hij verdient zijn brood als gids in Rome. “We zijn gisteren nog even naar de supermarkt gegaan om de koelkast vol te proppen. Ik hoor berichten dat er supermarkten bestormd zijn. Het begint mensen echt hysterisch te maken. Een land in lockdown, dat is nooit eerder gebeurd. Dat is bijna oorlogstaal.”

“We zullen moeten zien hoe de situatie zich de komende dagen praktisch zal ontwikkelen. Mogen wij met de wagen naar het werk of mogen wij vrienden gaan opzoeken? Het is niet helemaal duidelijk.”

“Stage voor onbepaalde duur opgeschort”

Voor de studenten verandert er heel weinig”, meent Toon Vleugels vanuit Bologna. “De lessen blijven online doorgaan, zoals dat al enkele weken het geval was. Voor mij als stagiair kinesitherapie verandert er wel een en ander. Mijn stage is voor onbepaalde duur opgeschort.”

“We tasten nog een beetje in het duister over wanneer die opnieuw hervat wordt, maar we staan wel in direct contact met de universiteit hier en de universiteit van Antwerpen. Zij proberen ons zo goed mogelijk te begeleiden en zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de vraag of we al dan niet naar huis moeten terugkeren.”