Vlaming stierf zogezegd natuurlijke dood in India, maar autopsie in ons land wijst uit: hart en nieren verdwenen FT

23 februari 2018

17u51

Bron: Radio 1 0 Ons land voert een onderzoek naar de dood van Danny Byltjes uit Niel (Antwerpen). De man overleed twee jaar geleden in India. Volgens de dokter ter plaatse stierf hij een natuurlijke dood, maar de lijkschouwing in België bracht iets anders aan het licht: zijn hart en nieren werden uit het lichaam gehaald.

Ons land probeert al twee jaar lang een moordonderzoek te voeren naar het overlijden van Danny Byltjes uit Niel. Die trok in 2016 voor het werk naar India, maar stierf daar plots. Officieel werd gesproken van een natuurlijke dood - de man zou een hartstilstand gekregen hebben -, maar wanneer het stoffelijke overschot naar ons land gerepatrieerd wordt, blijkt dat hij een gewelddadige dood stierf. Het hart van de man en diens nieren zijn uit zijn lichaam gehaald.

Omdat de feiten in India gebeurd zijn, loopt het onderzoek echter helemaal spaak: India geeft de speurders in ons land geen toestemming erheen reizen. "Het onderzoek schiet dus niets op", zegt de weduwe van de man aan Radio 1. En dat is erg frustrerend. "Al twee jaar hopen wij antwoorden te vinden. Zolang die er niet zijn, kunnen we geen rust vinden."

Terzake schenkt vanavond aandacht aan de mysterieuze zaak. Om 20 uur op Canvas.