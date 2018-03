Vlaming over gijzeling in Trèbes: "Vriendin sloot zich op in frigoruimte van winkel" HA

23 maart 2018

15u43

Bron: VTM NIEUWS 0 Tijdens de gijzeling in een supermarkt in het Zuid-Franse Trèbes hebben verschillende mensen zich verschanst in de frigoruimte van de winkel, om zichzelf tegen de 26-jarige gijzelnemer te beschermen. Eén van hen was een vriendin van Tinus Daniëls, een Vlaming die in het nabijgelegen dorp Rustiques werkt.

De man getuigde aan VTM NIEUWS dat een vriendin van hem aanwezig was in de supermarkt toen de gewapende dader Super U binnenviel. De vrouw liet aan een vriendin weten dat ze veilig was, en zich samen met anderen had opgesloten in een frigoruimte.

Volgens de man was de sfeer in Trèbes tijdens de gijzeling zéér gespannen. Temeer omdat er vlak bij de supermarkt een school is. De kinderen moesten binnenblijven en dat zorgde voor veel ongerustheid bij de ouders. “Ik heb een vrouw gehoord van wie de kinderen in die school zaten. Zij was zeer emotioneel”, aldus nog Daniëls.

De Vlaming is opgelucht dat de gijzeling inmiddels beëindigd is. “De vriendin is in shock, maar ongedeerd”, besluit hij.