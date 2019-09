Vlaming op de Bahama’s: “We zitten nog maanden zonder stromend water en elektriciteit” SPS

05 september 2019

08u41

Bron: VTM Nieuws 1 De orkaan Dorian heeft een spoor van vernieling achtergelaten op de Bahama’s. De dodentol is inmiddels opgelopen van 7 tot 20, en nog zeker 70.000 Bahamanen hebben onmiddellijk hulp nodig: schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak. Op de Bahama’s wonen 400.000 mensen, waaronder ook de Vlaming Kor Dormans, die er met zijn familie een vakantieresort uitbouwt.

Wij hebben geen telefoon, geen stromend water, geen elektriciteit”, zegt Dormans, “en dat gaat misschien wel weken of maanden duren. We hebben alle hulp nodig die we kunnen gebruiken.”

Het vakantieresort dat hij uitbaat, staat er nog steeds, maar op beelden laat hij zien hoe de omgeving volledig verwoest is. Hij en zijn familie bleven ongedeerd. 13.000 huizen werden vernield en er zijn nog veel mensen in nood.

“We zitten middenin een van de grootste crises ooit in ons land en we verwachten dat nog meer mensen overlijden”, aldus premier Hubert Minnis. Hij maakt zich ook zorgen om de plunderingen op de eilanden. “Mensen maken zich zorgen om de plunderingen, maar wees gewaarschuwd, wij vervolgen iedereen die de wet breekt.”

De VN heeft 1 miljoen dollar vrijgegeven voor noodhulp aan het land. De storm is woensdag volledig weggetrokken bij de eilandengroep, waar de gevolgen nog goed te zien zijn. Het water staat op sommige plekken op de Bahama’s nog enorm hoog. Sommige huizen staan volledig onder water.

De storm trekt langs de Amerikaanse oostkust. Daar is de noodsituatie afgekondigd voor de staten Georgia, North Carolina en South Carolina. Naar verwachting komt Dorian daar vandaag of morgen aan.