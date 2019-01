Vlaming ontdekt verloren gegane schets van Rubens IB

15 januari 2019

04u37

Bron: Belga 0 Een kunsthandel in Den Haag heeft via een Vlaamse particulier een schets van Peter Paul Rubens ontdekt. Dat melden De Morgen en de Nederlandse Volkskrant. Het gaat om 'De seculiere hiërarchie in aanbidding' en is door experts al erkend als authentiek stuk, melden de kranten vandaag.

Emilie den Tonkelaar, kunsthistorica in dienst van de Haagse kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, ontvangt regelmatig berichten van particulieren die ten onrechte menen een echte Rubens of Rembrandt te bezitten.

Maar de Vlaamse particulier die begin 2018 via internet een olieverfschets van de barokke meester ter onderzoek aanbood, bleek werkelijk iets waardevols in handen te hebben, zegt ze in de Volkskrant. "Ik zag het en dacht: hier moeten we eens goed naar kijken", zegt den Tonkelaar in de kranten.

'De seculiere hiërarchie in aanbidding', zoals het werk is getiteld, is door een tiental Rubens-experts erkend als een authentiek stuk. De vondst is uitzonderlijk. De laatste ontdekte olieverfschets van Rubens dateert van enkele decennia geleden.

Slechte conditie

Het werk zou wel in slechte conditie zijn, luidt het in de kranten. Een gave Rubens-schets is 5 miljoen euro of meer waard, maar door de gehavende staat zal die prijs niet worden gehaald, meent Friso Lammertse, conservator bij Museum Boijmans van Beuningen.