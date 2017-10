Vlaming Matthias (31) in Las Vegas: "We hoorden schoten vanop onze kamer" Koen Van De Sype

10u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Twitter "Het hele hotel is afgesloten. Niemand mag er nog in of uit." Vlaming Matthias D. uit Antwerpen zit momenteel vast in het Encore Hotel, op ongeveer twee kilometer van het Mandalay Bay. Daar openden een of meerder schutters het vuur op het publiek van een countryconcert. "We hebben zelf ook schoten gehoord en de hele strip is in lockdown. Onwerkelijk."

Matthias trekt zo'n vier keer per jaar naar de Amerikaanse gokstad, zowel voor zaken als voor plezier. Deze keer is hij er met drie kameraden. "We hadden het er onlangs nog over. We hebben het in België al van heel dichtbij gezien, in Las Vegas zou zoiets wel niet gebeuren. We waren fout."

Hij was in het Encore Hotel toen het veiligheidspersoneel iedereen opeens naar zijn kamer stuurde. "Van daar hadden we een goed uitzicht op de Strip, die helemaal werd afgesloten. We hoorden ook schoten en even viel het licht uit, maar na een tijdje zijn we toch weer naar beneden gegaan. Daar stond over de nieuwszender CNN aan en konden we volgen wat er aan de hand was. Intussen wordt er weer sport uitgezonden om de mensen niet ongerust te maken."



Rust

Het hotel is afgesloten en de veiligheidsdiensten zijn nog in opperste staat van paraatheid, maar binnen is de rust intussen teruggekeerd. "Mensen zijn zelfs weer aan het gokken", zegt hij. "We voelen ons nu wel weer veilig, maar het was toch even kippenvel."

Schietpartij in Las Vegas. Zat in Flamigo, snel taxi genomen naar mijn hotel Encore. Echter Aalles afgegrendeld, ze laten niemand binnen. pic.twitter.com/CrFJLxtqqQ — Wouter Nijland (@WouterNijland) 2 oktober 2017

Ook een andere Vlaming liet al vanuit het Encore weten dat hij veilig is. "Niemand kan wel nog binnen of buiten", aldus de Antwerpse Manu Gonzalez. "We waren 20 minuten voor de schietpartij wel nog in de buurt van het Mandalay. In ons hotel zijn vier vrouwen opgevangen die het vanop de eerste rij meemaakten en in volle paniek op de vlucht sloegen."



Party

"Maar Vegas zou Vegas niet zijn als hier niet nog altijd volop gespeeld wordt en drie kwart niet door heeft wat er buiten gebeurt", gaat hij verder. "Er was een party gepland deze nacht voor de winnaars die met Unibet in Vegas waren, maar die is om begrijpelijke reden afgelast."