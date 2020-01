Vlaming Johan Smets wil zo snel mogelijk weg uit ‘spookstad’ Wuhan: “Als evacuatieplan klaar is, vertrekken we” KVDS

26 januari 2020

13u15 24 Buitenlandse Zaken bekijkt samen met enkele andere Europese landen of het landgenoten kan weghalen uit de regio van Wuhan, de Chinese stad die compleet in lockdown is na de uitbraak van het coronavirus. Vlaming Johan Smets is er met vakantie bij familie van zijn Chinese vrouw en hoopt er zo snel mogelijk weg te kunnen. Dat vertelde hij aan VTM NIEUWS.

Vanmorgen kreeg hij telefoon van de Belgische ambassade in Peking. “Eigenlijk gewoon om te checken hoe het met mij ging, of alles goed was”, vertelt hij. “En om mee te delen dat er een evacuatieplan in opstart is, samen met andere partners. Zodra het signaal komt dat we kunnen vertrekken, zal ik daar gebruik van maken.”

Overleg

Buitenlandse zaken heeft nu weet van een 6-tal Belgen in de getroffen regio. Zelf gaat ons land voorlopig niet met evacuaties beginnen, er wordt gewacht op een Europees initiatief. Morgen is er overleg in China om daarover te beslissen.





Normaal zou Johan over twee weken naar België terugkeren, maar hij hoopt sneller te kunnen vertrekken. “Ik heb intussen van de vliegtuigmaatschappij een e-mail gekregen dat mijn vlucht van Wuhan naar Hongkong gecanceld is. Ik geraak dus niet in Hong Kong op dit moment. Alles is gesloten: treinstations, luchthavens, zelfs de wagen kan de stad niet uit. Dus zodra België zegt klaar te zijn, zal ik niet twijfelen. Als dat morgen is, dan vertrekken we morgen.”

Het Chinese coronavirus breidt zich intussen verder uit. Er is al sprake van 56 doden en 2.019 besmettingen. In Europa zijn er tot nu toe 3 besmettingen gemeld, allemaal in Frankrijk. Volgens de FOD Volksgezondheid is er in ons land geen reden tot grote ongerustheid.

