Vlaming in Spaans dorp dat schuimbad werd door storm: “Vieze, bruine plekken op alle gevels” FT

22 januari 2020

21u01

Bron: Eigen berichtgeving 3 Tossa de Mar, een populair vakantieoord aan de Costa Brava, is veranderd in een schuimbad na de passage van storm Gloria. Tim Vandeweerd woont nu bijna tien jaar in het Spaanse kustdorp en baat er een juwelenwinkel uit, maar dit hebben hij - en alle andere inwoners - nooit eerder meegemaakt. “Het schuim laat vieze, bruine vlekken na. We zullen heel wat mogen schilderen", vertelt hij.

De sterke wind, met snelheden die pieken tot 150 kilometer per uur, heeft gisteren een dikke laag zeeschuim door de straten van Tossa de Mar gejaagd. Het is een zeldzaam zicht, vertelt Genkenaar Tim Vandeweerd die in maart tien jaar in het kustdorp woont waar hij een winkel heeft.

“De zaak was helemaal omringd door een dikke laag schuim, tot op heuphoogte”, zegt Tim. “Ik heb vuilniszakken over mijn benen moeten trekken om binnen te gaan en de schade op te meten. Op de vloer lagen takjes en stond een laagje water met zand. Gelukkig was het zeeschuim nog niet aan het zakken, zo heb ik kunnen vermijden dat de smurrie langzaam binnensijpelde. Ik heb alle meubels snel omhoog gezet en mijn deur verzegeld met een plaat en silicone.” Net als de winkel van Tim, zijn ook alle andere gevels in de straat besmeurd. “Het goedje laat vieze, bruine vlekken na die door het stof moeilijk te verwijderen zijn. Er zal veel geschilderd mogen worden.” (lees verder onder de foto)

Aftrekkers

De meeste inwoners van Tossa de Mar hebben een storm van dergelijke omvang nooit eerder meegemaakt. “In 2010 was er ook al een grote storm en veel schade, maar niet zoals dit jaar. Er waren golven van wel 9 meter hoog. Zeer impressionant, maar ook beangstigend. Ook vorige nacht was er onweer, regen en veel wind. Ik dacht dat mijn raam in de living het zou begeven”, aldus nog Tim. Hij ging deze ochtend de schade opmeten in het dorp. (lees verder onder foto)

“Ik heb de buren geholpen bij wie de storm lelijker heeft huisgehouden. In hotel Corisco bijvoorbeeld is de hele benedenverdieping ondergestroomd, tot een halve meter hoog. Ze hebben er onze aftrekkers geleend, want dat kennen ze hier niet”, lacht Tim. “Met zo'n Spaanse mop kom je nergens.”

Dode algen

Het vuilwitte schuim - géén vervuild zeewater zoals vaak wordt gedacht - is gelukkig niet schadelijk voor de gezondheid. Het is organisch afval dat voornamelijk bestaat uit afgestorven (schuim)algen of restanten van eencellige organismen (Phaeocystis) die zijn samengeklit en opgeklopt tot een soort zeepsop. Vooral in het voorjaar zijn de stranden ermee bedekt: dan stijgen de temperaturen en piekt de algenbloei.

Storm Gloria, die vooral Gerona, Barcelona en Alicante teistert, heeft nu al aan negen mensen het leven gekost. Er zijn nog vier vermisten, onder hen een 25-jarige Brit. Ook op Ibiza en Mallorca beukt de storm stevig in. In Sa Dragonera werd de hoogste golf gemeten, 14,2 meter hoog. Het noodweer verplaatst zich intussen naar de Franse Pyreneeën waar code oranje van kracht is.