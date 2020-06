Vlaming in Praia da Luz over McCann: “De Portugese bevolking is er totaal niet meer mee bezig” Jef Beckers

05 juni 2020

13u53 0

De zaak rond Madeleine McCann zorgt ervoor dat het dorpje Praia da Luz in Portugal voor de zoveelste keer in de media komt. Deze keer omdat de Duitse politie een nieuwe verdachte in het vizier heeft, de 43-jarige Christian Brückner. Het dorp wil liever wat minder aandacht, volgens de Vlaamse An Decock.

An verhuurt al zeventien jaar appartementen in het Portugese dorp. “Dertien jaar geleden stond Praia da Luz in rep en roer. Maar vandaag is de Portugese bevolking er eigenlijk totaal niet meer mee bezig en vindt het een heisa voor niks. Ieder jaar staat hier wel iets op het programma als het de verjaardag van die verdwijning is”, vertelt An.

Vóór de verdwijning van het driejarige kind gebeurde er nooit iets in het rustige dorpje. De bevolking wil dan ook niets liever dan terugkeren naar dat kalme tijdperk. Hoewel de lokale inwoners weinig belang hechten aan de nieuwe piste in het onderzoek, hoopt An dat het deze keer wel tot een uitkomst zal leiden. “Voor de lokale bevolking, mensen die een zaak, restaurant of hotel hebben, hoop ik dat die negatieve reclame die elk jaar in het nieuws komt, kan afgerond worden. Maar in de eerste plaats natuurlijk voor de ouders.”