Vlaming in Hongkong getuigt over nieuwe protesten: “Geen idee hoe we zaterdag op luchthaven gaan raken” KVDS

08 september 2019

16u45

Bron: Eigen Berichtgeving 2 In Hongkong zijn er vandaag opnieuw confrontaties geweest tussen politie en demonstranten. De actievoerders verzamelden onder meer in stations en winkelcentra en op sommige plaatsen gooiden ze met stenen en stichtten ze brandjes. Vlaming Didier Verhaegen (46) verblijft momenteel in de stad en omschrijft de sfeer er als “onwerkelijk”. “Komend weekend keren we terug naar België en ik vraag me af hoe we op de luchthaven zullen raken”, vertelt hij.

Verhaegen kent Hongkong goed. Zijn vader woonde er 28 jaar - tot eind jaren 90 – en hij bracht er een stuk van zijn jeugd door. Hij ging uiteindelijk met zijn moeder weer in België wonen, maar nog elk jaar keert hij terug. Ook dit jaar. Vorig weekend arriveerde hij samen met zijn vriendin Saskia voor een verblijf van twee weken. Maar wat hij aantrof, was iets wat hij nooit eerder had gezien.

“Onwerkelijke sfeer”

“Er hangt een onwerkelijke sfeer”, getuigt hij over de spanningen die Hongkong in hun greep houden. “Het is iets wat ik hier nooit eerder heb gezien. Er waren in het verleden nogal protesten voor meer democratie, denk maar aan de paraplurevolutie in 2014. Maar betogers trokken toen in alle rust op en kampeerden - met gele paraplu’s - voor regeringsgebouwen. Dit is heel anders.”





Hoewel de man uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver zegt dat hij zich niet onveilig voelt, komen de protesten wel dichtbij. Zoals vandaag. “Op veel plaatsen in het centrum verzamelden demonstranten, onder meer in stations, en hier en daar werd met stenen gegooid”, vertelt hij. “Ik zag ook hoe actievoerders vuurtjes aanstaken en obstakels opwierpen voor de ordediensten. Opmerkelijk: gebouwen zoals banken en winkels worden veelal ongemoeid gelaten. Het protest speelt zich voornamelijk af op straat en op openbare plaatsen, zoals op de luchthaven en in stations.” (lees hieronder verder)

Verhaegen kwam van het strand met zijn vriendin en enkele vrienden, toen hij zag hoe de politie een 30 tot 40-tal demonstranten samendreef in een steegje. Het ging uitsluitend om jongeren. “Niemand mocht in de buurt komen, ook de pers niet. Die werd door de ordediensten op afstand gehouden. Met een speciale laser werden de cameramensen en fotografen verblind”, klinkt het. (lees hieronder verder)

De autoriteiten sloten – net als gisteren – ook enkele belangrijke metrostations af. “De metro hier is een slagader. Er wonen 7,5 miljoen mensen in Hongkong en dubbel zo veel mensen gebruiken elke dag de metro om zich te verplaatsen. Als er stations dichtgaan, is dat meteen de hel. Het alternatief – een oude tram – is stilgelegd. Transport is daardoor geen evidentie.”

En dat is niet de enige praktische manier waarop bewoners en bezoekers voelen dat er spanningen zijn in Hongkong. “Ook aan het internet merk je het”, gaat hij verder. “Als er ergens betogingen zijn, gaat de snelheid van het internet opeens drastisch naar omlaag.”

Geen kat te zien

Ook onwerkelijk is dat er op sommige - anders heel drukke plaatsen - nu bijna geen kat te zien is. “We passeerden net nog een van de drukste wegen van de stad en konden er gewoon op straat wandelen”, vertelt Verhagen. “We zijn momenteel in de uitgaansbuurt Lan Kwai Fong en het is hier uitgestorven. Veel restaurants zijn dicht. In zaken die toch open zijn, is bijna niemand te zien.” (lees hieronder verder)

Problemen zijn er in het weekend ook op de luchthaven. En dat kan moeilijkheden veroorzaken als Verhaegen en zijn vriendin volgend weekend naar België willen terugkeren. “We zijn aangekomen op een maandag en toen is alles zonder problemen verlopen”, vertelt Verhaegen. “Iedereen is tijdens de week aan het werk, want het leven is duur in Hongkong en er moet brood op de plank komen. In het weekend is dat anders. We vertrekken volgend weekend op zaterdagochtend. We hebben nu al schrik dat we niet naar huis zullen raken, als de luchthaven weer bezet wordt door demonstranten. De ordediensten proberen op hun beurt alles hermetisch af te sluiten en er zijn strenge controles. Onze luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific raadt haar reizigers aan om zeker 3 uur op voorhand op de luchthaven te zijn om op tijd door alle veiligheidscontroles te geraken.”

Pijn

Wat het hem doet om te zien wat er zich vandaag in Hongkong afspeelt, een plek waar hij toch een speciale band mee heeft? “Het doet pijn”, klinkt het antwoord. “Ik begrijp de protesten en heb begrip voor de acties van de demonstranten, maar de vernielingen en het geweld zijn op geen enkele manier goed te praten. Tegelijk ben ik bang voor wat de mensen hier nog te wachten staat.”