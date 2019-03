Vlaming in Christchurch: “Een van de schutters werd twee straten verder gearresteerd” Lieve Van Bastelaere

15 maart 2019

12u38 0 De Vlaming Joeri Dennen (49), die al 18 jaar in Christchurch woont, is enkele uren na de aanslagen nog steeds zwaar onder de indruk. De twee moskeeën liggen vlakbij zijn woning en één van de schutters werd twee straten verder gearresteerd. “Christchurch is normaal gezien een heel veilige plaats.”

“Op dit moment is alles rustig”, vertelt Joeri Dennen vanuit Nieuw-Zeeland. “Maar direct na de schietpartijen in de moskeeën hingen er helikopters in de lucht en reden politiewagens en ambulances met loeiende sirenes naar de rampplekken. Het was een beetje hectisch. Alle scholen gingen in lockdown: niemand mocht er in of uit, zelfs niet om naar het toilet te gaan. Iedereen in de stad moest binnenblijven, want de schutters waren nog steeds op de vlucht. Zelf zat ik vast in het clubhuis van de ploeg - ik ben voetbalcoach.”

“We moesten wachten tot de politie via de radio officieel meedeelde dat de lockdown was opgeheven. Pas na drie uur kon ik mijn jongens, Angelo (10) en Tiago (8), oppikken op school. Veel kinderen daar hadden de aardbeving van acht jaar geleden bewust meegemaakt en de loeiende sirenes en helikopters brachten alle nare herinneringen terug. De paniek van toen was er gewoon weer. In een klaslokaal hadden mijn jongens onder de banken moeten zitten, met het licht uit, want de schutters waren nog in de buurt.”

“Christchurch is normaal gezien een heel veilige plaats. Als er iets gaande is, helpen we elkaar. Dat zit in het karakter van de mensen hier. En dan komt er iemand uit Australië om hier een bloedbad aan te richten, om te tonen dat het overal kan gebeuren, zelfs op de meest veilige plaats. Ik voel angst maar ook een beetje woede, net omdat een vreemde naar hier is gekomen. Het is alsof een inbreker in je privéspullen heeft zitten neuzen. Wat er gebeurd is, geeft niet zo een goede naam aan Christchurch.”

“Met de kinderen gaat het vrij goed op dit moment. Op school en op televisie geven ze heel veel tips over hoe je hen het nieuws best vertelt. Ik leg hen uit dat Christchurch op zich niet geviseerd werd en dat het iemand van buitenaf is - iemand die een beetje ziek is - die naar hier is gekomen.”