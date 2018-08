Vlaming gaat geheime ondergrondse basis van Joegoslavische luchtmacht filmen, maar staat plots midden in een mijnenveld avh

19 augustus 2018

11u59

Bron: La Vie en C 9 Mister C is van geen kleintje vervaard. De Vlaamse avonturier verkent de meest verlaten en obscure plekken ter wereld, vaak niet zonder gevaar. Maar zijn avontuur in de geheime Joegoslavische Zaljeva-luchtmachtbasis zal hij zich nog lang herinneren. Niet alleen kwamen hij en zijn drone onzacht in aanraking met de politie, hij mag ook van geluk spreken dat hij het nog kan navertellen. “Plots begonnen die agenten te brullen: we stonden midden in een mijnenveld”, schrijft Mister C in zijn blog.

Mister C daalde al af in de catacomben van Parijs en bezocht ook al het ‘Eiland des Doods’ in Venetië, maar zijn tocht naar Zeljava zal hem nog heel lang bijblijven.

De luchtmachtbasis ‘Objekat 505’, in de volksmond Zeljava genoemd, werd in 1957 opgericht onder het bewind van de Joegoslavische dictator Tito. De geheime luchtmachtbasis bleek een belangrijk wapen voor Tito, want omdat de locatie heel lang geheim bleef, wist geen enkele vijand precies waar hij moest aanvallen.

Dit is zowat het stomste wat ik ooit heb gedaan. Mister C

Genoeg munitie om derde wereldoorlog te ontketenen

Tito spaarde kosten noch moeite voor de legerbasis. De hele basis werd opgetrokken in een berg, zodat vijandelijke piloten zelfs niet wisten dat ze boven een Joegoslavisch bolwerk vlogen. 60 MIG-straaljagers stonden er permanent standby en er lag genoeg munitie om een derde wereldoorlog te ontketenen. Naar verluidt zou het hele project zo’n 6 miljard dollar hebben gekost.

In 1992 kwam tijdens de Joegoslavische burgeroorlog een einde aan Objekat 505. Nu Joegoslavië uit elkaar viel, bleek een militaire basis op de grens van een ondertussen onafhankelijke regio niet meer interessant. Het leger van de nieuwe republiek van Servisch Krajina viel de basis binnen en bracht liefst 56 ton explosieven tot ontploffing. De knal moet enorm geweest zijn, want volgens omwonenden steeg er zes maanden later nog altijd rook uit de tunnels op.

Objekat werd na die inval nooit meer in gebruik genomen. Door territoriale disputen kreeg de basis ook geen nieuwe functie. De plek is nu een paradijs voor urban explorers, dus ook voor Mister C. Maar politie patrouilleert wel voortdurend en schrijft stevige boetes uit voor wie zich op het terrein begeeft.

De agenten stapten uit hun wagen en begonnen te brullen, met hun armen te zwaaien en te roepen dat we moeten blijven staan. Mister C

Confrontatie met politie

Ook Mister C liep agenten tegen het lijf, en die ontmoeting bleek allesbehalve aangenaam. Nadat hij zijn drone de lucht had ingestuurd om wat luchtbeelden van de basis te maken, zag hij op zijn controlepaneel hoe een patrouille hun richting uitkwam. “De drone moest per direct naar beneden of ze schoten hem uit de lucht”, schrijft Mister C in zijn blog. Omdat het allemaal zo snel moest gaan, stortte de drone uiteindelijk naar beneden.

Mijnenveld

Omdat Mister C zijn beeldmateriaal niet wil verliezen, loopt hij zo snel mogelijk achter zijn neergestorte drone aan. In het struikgewas vindt hij uiteindelijk zijn drone, maar dan stopt een nieuwe patrouille. “De agenten stapten uit hun wagen en begonnen te brullen, met hun armen te zwaaien en te roepen dat we moeten blijven staan.” Mister C bleek in het midden van een mijnenveld te staan.

Toen het Joegoslavische leger de basis verliet, wilden ze niet dat milities uit de regio hun paradepaardje in bezit zouden nemen. De toenmalige regering was er nog steeds van overtuigd dat ze de burgeroorlog zouden kunnen beëindigen en dat een terugkeer naar de basis een kwestie van tijd was. Om de locatie te beveiligen, werden duizenden mijnen op en rond de landingsstroken geplaatst. Het Joegoslavische leger keerde nooit terug, maar de mijnen werden nooit opgeruimd.

Elk jaar sterven verschillende avonturiers in het mijnenveld, maar gelukkig kon Mister C met de hulp van de agenten het veld verlaten. “Meer dan een half uur was er nodig om ons uit die zone te halen, stap per stap.”

“Tot op de dag van vandaag ben ik er me nog steeds van bewust dat dit zowat het stomste moet zijn wat ik ooit heb gedaan”, zegt Mister C.

Ontmijning

Vorig jaar startte de HCR (Kroatische ontmijningsdienst), in samenwerking met de verschillende Europese landen, een grote ontmijningsactie. De landbouwvelden rond de basis werden opgeruimd zodat de lokale bevolking opnieuw van hun eigen land kon gaan leven. Er zijn plannen om ook de basis onder handen te nemen, alleen is het territoriaal dispuut tussen Kroatie en Bosnie-Herzegovina nog altijd een spelbreker.

Meer avonturen van Mister C vind je op zijn YouTubekanaal La Vie en C en op zijn website: www.lavieenc.fr.

