Vlaming daalt af in gigantisch tunnelnetwerk onder Parijs, waar 6 miljoen anonieme lijken liggen: "Levensgevaarlijk en illegaal"

25 april 2018

10u39

Bron: La Vie en C 354 Het is een van de populairste attracties van Parijs: les catacombes, een groot tunnelnetwerk onder de Franse hoofdstad. Maar tijdens de officiële rondleiding krijg je slechts een fractie van het netwerk te zien, want in totaal loopt er bijna 300 kilometer tunnel onder de stad. Deze Vlaming, bekend als Mister C, daalde af in de tunnels die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Een erg gevaarlijke onderneming, want wie verloren loopt in de doolhof, raakt er nooit meer uit.

Mister C, een Vlaming die de meest verlaten uithoeken van de wereld bezoekt, sloeg de officiële rondleiding over en daalde op eigen houtje af in het tunnelcomplex. En dat was helemaal niet zonder risico, want de oude tunnels kunnen instorten en je loopt al snel verloren in het gigantische labyrint.

Graf van 6 miljoen mensen

Oorspronkelijk dienden de tunnels als kalksteengroeven, maar omdat de Parijse kerkhoven overbevolkt waren, werden er vanaf de achttiende eeuw lijken in gestockeerd. In totaal liggen zes miljoen vergeten Parijzenaars in de tunnels onder de stad begraven. Niemand kent het labyrint volledig en elk jaar lopen avonturiers erin verloren, maar Mister C nam het risico en ging op ontdekkingstocht in de catacomben van Parijs.

“Gewapend met een zaklamp en een brooddoos trokken we de tunnels in, op zoek naar antwoorden en de origines van één van de grootste catacomben ter wereld”, schrijft Mister C op zijn website. Maar hij waarschuwt andere avonturiers voor de gevaren van de catacomben: “Het is een uitermate risicovolle onderneming. De onderwereld is een plaats waar fouten onomkeerbaar zijn. De plaatsen waar je je benen, enkels, armen of eender welk bot in je lichaam kan breken zijn niet in te schatten en indien je hulp nodig hebt… die komt niet. Verschillende dodelijke slachtoffers tonen de rauwe kant van het nemen van risico’s en het zoeken naar avontuur. Wie verdwaalt in dit enorme tunnelstelsel raakt er nooit meer uit. Bovendien is het gigantisch verboden.”

Duizenden lijken

Mister C kroop door de smalste holtes en met water gevulde tunnels om uiteindelijk op een oude dumpplaats voor lijken te belanden. “In deze ruimte alleen liggen nog duizenden mensen, zonder naam, die in hun tijd niet eens recht hadden op waardig sterven. Dit zijn de mensen die volledig vergeten zijn. Ontoegankelijk voor de overheid, gewist uit het bestaan van de maatschappij”, schrijft Mister C.

Putdeksel

Uiteindelijk ploeterde Mister C bijna acht uur door de tunnels om bijna 11 kilometer verder te belanden. Via een putdeksel kroop hij uit de tunnels: plots stond Mister C in het midden van een straat in Parijs. “Maar de Parijzenaars reageren niet meer verbaasd wanneer een avonturier uit een put komt gekropen. Dit is voor hen routine geworden.”

Tientallen meters onder de Parijse straten maakt het niet uit tot welke religie je hoort, welke kleur je huid heeft of hoe je eruitziet. Iedereen is er gelijk en de catacomben maken voor niemand een uitzondering”, besluit Mister C.

