Exclusief voor abonnees

Vlaming Anthony (30) kroop door het oog van de naald bij explosie in Beiroet: “Mijn schoonouders waren ervan overtuigd dat we dood waren”

Jeffrey Dujardin

05 augustus 2020

19u24

0

“Een wonder dat we nog leven”, zegt de Belgische Anthony L. Hij zag gisterenavond vanop zijn balkon in Beiroet hoe een brand tweehonderd meter verder een vernietigende explosie teweegbracht. Daarbij vielen al zeker 135 doden, onder wie twee Belgen. Ook zijn er meer dan 5.000 gewonden. “Het is pure chaos hier”.