Vlaming aangehouden nadat hij 18-jarige neerschiet op parking Nederlands fastfoodrestaurant HR

28 januari 2020

11u37

Bron: De Limburger 3 Buitenland Een 23-jarige man uit het Limburgse Rekem is in Nederland aangehouden voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij op de parking van een fastfoodrestaurant zondagavond in Roermond. Volgens getuigen werd er drie tot vier keer geschoten. Een 18-jarige Nederlander raakte zwaargewond.

Het incident gebeurde volgens De Limburger zondagavond omstreeks 18.45u aan de Kentucky Fried Chicken aan de Schaarbroekerweg in Roermond. Een vriend van het slachtoffer stond in het restaurant in de rij aan te schuiven toen hij plots telefoon kreeg om meteen naar buiten te komen. Daar trof hij zijn vriend aan, een 18-jarige uit Venlo, die geraakt was aan de lies en in de arm.

De hulpdiensten kwamen onder meer met een helikopter ter plaatse om het slachtoffer bij te staan. Hij werd zwaargewond, maar buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte man uit Rekem meldde zich later op de avond bij de politie in Sittard, dat vlakbij Maasmechelen en Dilsen-Stokkem ligt. Hij werd aangehouden. Wat de aanleiding was van de schietpartij, is nog niet duidelijk. Dat moet het politieonderzoek uitwijzen.