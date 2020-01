Vlaming (43) zwaar mishandeld door zeven jonge Nederlanders HR

27 januari 2020

11u07

Bron: Eigen berichtgeving, RTV Oost 3 Buitenland Een 43-jarige man uit Kuurne is zwaar mishandeld door zeven jonge Nederlanders. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “We onderzoeken nog wat de relatie is tussen de daders en het slachtoffer”, vertelt de Nederlandse politie aan HLN.

De Nederlandse politie kreeg vrijdagnacht een melding van een mishandeling in de Weustinkstraat in Hengelo, zo melden NOS en RTV Oost. Die stad met 80.000 inwoners ligt naast Enschede, niet ver van de Duitse grens. De beller meldde aan de politie dat hij een vuurwapen gezien had.

Agenten troffen ter plaatse een zwaargewonde man aan, maar geen vuurwapen of daders. In de buurt werden zeven personen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de mishandeling. Het gaat om vijf mannen tussen 18 en 21 jaar uit Hengelo en Rijssen, en twee vrouwen (19 en 25) uit Enschede en Rijssen.

“Er zijn aanhoudingen verricht”, vertelt Jennifer Schoorlemmer van de Nederlandse politie aan HLN. “We onderzoeken nog wie welke rol heeft gespeeld.” Over de aard van de mishandelingen of verwondingen wil de politie niets zeggen. “We geven voorlopig geen extra informatie over het lopende onderzoek.”