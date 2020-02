Vlaming (31) opgepakt met drugs in land met zwaarste straffen ter wereld HR

05 februari 2020

12u29

Bron: GMA News, Philstar 80 Drugs Een Vlaming is op de Filipijnen opgepakt in een zaak waarbij een grote hoeveelheid partydrugs is gevonden. Dat melden verschillende Filipijnse media. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt niet op de hoogte te zijn van de arrestatie. D.D.W.(31) werd betrapt met cannabis. Niet slim, want het Aziatische land voert onder leiding van president Rodrigo Duterte een moorddadige strijd tegen drugs. Er gelden zowat de zwaarste straffen ter wereld. “Ik had beter moeten weten”, vertelde de Vlaming in het politiekantoor aan GMA News. Hij beweert dat hij medicinale cannabis gebruikt om een slaapprobleem te verhelpen.

De Vlaming woont en werkt volgens Filippijnse media in de hoofdstad Manilla. Hij werd vorige vrijdag gearresteerd tijdens een drugsdeal die volgens GMA News door de politie in scène was gezet. Naast D.D.W. werden drie Filipino’s opgepakt. De politie ging naar verluidt snel en efficiënt te werk.

Rond 15 uur werd een 19-jarige studente betrapt met drugs. Zij verklikte haar leverancier, een man die rond 15.30 uur al werd opgepakt. Via hem kwam de politie een andere man op het spoor, die omstreeks 17.45 uur werd aangehouden. De Filipino’s werkten daarna samen met de politie om een afspraak te regelen met D.D.W.. Hij werd gearresteerd om 20.30 uur.

Slaapproblemen

“Ik gebruik marihuana omdat het me helpt bij mijn slaapproblemen”, vertelde de Vlaming aan een cameraploeg in het politiekantoor. “Ik wist dat het illegaal was, dus ik had beter moeten weten. Ik ben hier zelf volledig verantwoordelijk voor.” (lees verder onder de foto’s)

Partydrugs

Tijdens de opeenvolgende acties werd echter niet alleen marihuana gevonden. Het ging vooral om partydrugs, die een straatwaarde zou hebben van omgerekend meer dan 11.000 euro: 77 xtc-capsules (2.300 euro), 56 gram xtc-poeder (9.000 euro), vier xtc-tabletten (120 euro) en 15 gram cannabis van topkwaliteit (300 euro). Of die werden gevonden bij de Belg of de andere verdachten, is niet gespecificeerd.

Zware straffen

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken is niet op de hoogte van de arrestatie. Hij bevestigt wel dat in de Filipijnen extreem zware straffen gelden voor drugs. “Zelfs voor minieme hoeveelheden kan je er levenslang krijgen”, klinkt het in het reisadvies voor de Filipijnen.

Executies

Veel dealers wordt zo'n lange straf echter bespaard. Zij worden meteen, zonder proces, neergeschoten door de politie of aan de politie gelinkte bendes. Sinds president Rodrigo Duterte enkele jaren geleden een moorddadige oorlog tegen drugs startte, zouden zo al duizenden mensen zijn neergeschoten. In sommige schattingen wordt gewag gemaakt van ruim 20.000 dode drugscriminelen.