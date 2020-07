Vlag gestreken bij Amerikaans consulaat in Chengdu na sluitingsbevel China

27 juli 2020

De Amerikaanse vlag is maandagochtend lokale tijd gestreken bij het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Chengdu, drie dagen nadat Peking de sluiting had bevolen. Dat blijkt uit beelden die zijn uitgezonden op de Chinese televisie.