Vlaamse vrouw in Oregon getuigt over bosbranden: “Urenlang keelpijn van gewoonweg afval buiten te zetten” kv

15 september 2020

20u51

Bron: VTM NIEUWS 0 Inwoners van Oregon mogen hun woning nu niet meer verlaten, omdat het te ongezond is om buiten te komen, vertelt de Vlaamse Sandra Verlinden, die zelf in de stad Beaverton in de Amerikaanse staat woont.



Gewoon even het afval buiten zetten is genoeg om urenlang keelpijn te hebben, zegt Verlinden. “Je bent misschien een minuut buiten en alles stinkt alsof je een uur naast een kampvuur hebt gezeten. Ogen branden, keel doet pijn, ongelooflijk.”

De Vlaamse vertelt hoe moeilijk het is om de rook uit de woning te houden. Ramen en deuren sluiten is immers niet voldoende. Alles moest afgeplakt worden. Inwoners worden bovendien aangeraden om geen verwarming aan te zetten of te stofzuigen, omdat er daarbij nog meer stof in de woning vrijkomt, en om zo weinig mogelijk te koken. “Niets dat extra rook kan geven, omdat dat allemaal nog slechter kan zijn,” zegt Verlinden.



Ook voor haar kwamen de bosbranden akelig dichtbij. Woningen tot op tien kilometer van haar deur moesten immers geëvacueerd worden.

Momenteel is het windstil, waardoor de rook blijft hangen. Het is nu afwachten tot de rook wegtrekt.

