Vlaamse verpleegster in VS krijgt 6.000 euro per week aangeboden, maar weigert: “Je riskeert je eigen leven”

Jolien Lelièvre

02 april 2020

13u17

Bron: VTM NIEUWS 4

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De Vlaamse Sonja Gevaerts werkt al vijftien jaar als verpleegster in de Verenigde Staten. Ze woont in Florida, maar krijgt dagelijks de vraag om in New Yorkse ziekenhuizen te gaan helpen. Daar staat flink wat geld tegenover: tot 6.000 euro per week, maar Sonja weigert.

New York is in de Verenigde Staten uitgegroeid tot het epicentrum van de coronacrisis. De Amerikaanse president Donald Trump riep alle zorgverleners onlangs nog op om hulp te verlenen in de miljoenenstad.

Ook aan de Vlaamse verpleegster Sonja Gevaerts wordt gevraagd om te helpen in New York. “Ik krijg elke dag e-mails met de vraag om als verpleegster naar New York te gaan om te helpen. Ze bieden me veel geld aan: 6.000 euro per week.” Een mooi aanbod vindt Gevaerts, maar het laat ook een wrang gevoel na. “Je kan daar geen bedrag op plakken. Je bent verpleegkundige om mensen te helpen. Het bedrag speelt voor mij geen rol”, zegt ze.

Anderzijds is de Vlaamse vooral bezorgd over de werkomstandigheden. “Je wil mensen helpen, maar aan de andere kant riskeer je je eigen leven. Er is gewoon niet genoeg materiaal om mensen in de gezondheidszorg te beschermen.”

Lockdown

In Florida geldt, net zoals in andere staten, intussen de regel om zo veel mogelijk binnen te blijven. Die regel blijft de komende dertig dagen van kracht, maar volgens Gevaerts is het al te laat. “De gouverneur heeft veel te laat gereageerd. Een week geleden lagen mensen hier nog aan het strand. Hier in de VS leven ze ook met drie weken vertraging. Ze vragen zich nu af wat er in hun land aan het gebeuren is, maar wat er in China of Europa gebeurt, interesseert hen niet”, besluit Gevaerts.

In de VS werden intussen al meer dan 200.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 5.000 mensen zijn al overleden als gevolg van het nieuwe coronavirus.