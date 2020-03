Vlaamse toeriste vanuit Milaan: "We moeten schuin tegenover elkaar zitten op restaurant” JM

08 maart 2020

16u59

Bron: VTM NIEUWS 0 Pascale Cockhuyt is met haar man op vakantie in Milaan. Vanop de Piazza del Duomo geeft ze een update over de situatie in de afgesloten stad. Ook haar valt op dat de straten vrij leeg zijn en het rustig is in horecazaken. “Je moet totaal niet reserveren, want er is zeker plaats.”

Verder heeft ze het ook over de maatregelen die genomen worden door de regering. Winkels zijn vaak dicht en als je op restaurant gaat, mag je niet meer recht tegenover elkaar zitten. “Iedereen die een romatische tête-à-tête voor ogen had in het centrum van Milaan moet schuin tegenover elkaar gaan zitten. In welke mate dat dit het coronavirus kan bestrijden, is voor ons onduidelijk.”

Het koppel maakt zich voorlopig geen zorgen over de lockdown, al is het wel afwachten wanneer ze terug naar België mogen vliegen. Intussen genieten ze van het mooie weer.