Vlaamse skiester (33) komt om in lawine: “Broer groef haar eigenhandig uit de sneeuw, maar het was te laat” Ken Standaert

21 februari 2019

00u00 0 Voor de ogen van haar broer is een Edegemse vrouw van 33 tijdens het skiën bedolven onder een lawine in het Centraal-Aziatische Kirgizië. "Hij heeft Klaartje met eigen handen uitgegraven en een half uur gereanimeerd. Maar ze was al dood."

Een levenslustige lachebek, en een wereldburger die zich het lot van iedereen die ze ontmoette aantrok - zo omschrijft Lutgard haar dochter Klaartje Cuyckens. "Ze had een master Afrikanistiek, maar reisde naar elk werelddeel. Voor de natuur, voor de mensen en om er haar steentje bij te dragen." Zo trok de 33-jarige vrouw uit Edegem, die in de museumsector werkte, vorig jaar al naar het Centraal-Aziatische Kirgizië, als reisleider. "Een fantastische plek waar ze opnieuw veel vrienden gemaakt had, vertelde ze", snikt Lutgard. "Net daarom vertrok ze vorige week met haar broer Dries terug naar daar, naar de stad Karakol."

De twee gingen er toerskiën - een discipline waarbij skiërs de bergen intrekken op plekken waar er geen aangelegde pistes of liften zijn. Volgens de lokale media trok het duo daarom naar het oostelijker gelegen Boz-Uchuk, om er vanuit een kampplaats elke dag de besneeuwde bergflanken te verkennen onder leiding van een gids. "Dinsdagnamiddag waren Dries, Klaartje en hun gids opnieuw aan het skiën", vertelt Lutgard. "De gids, die de regio goed kent, ging voorop. Klaartje, die net als haar broer een zeer ervaren skiester was, volgde zijn spoor. Maar net op dat ogenblik ontstond er boven haar een lawine."

Pieper

De schuivende sneeuwmassa sleurde de vrouw voor de ogen van haar broer mee. Dankzij haar lawinepieper, een toestelletje waarmee je locatie kan opgespoord worden door andere skiërs, konden Dries en de gids haar vrij snel lokaliseren. "Dries is met zijn handen direct beginnen te graven, die gids ook", zucht Lutgard. "Ze zijn tot bij haar geraakt en hebben haar zeker een half uur proberen te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Zijn zus was al dood."

De gids trok terug naar de kampplaats om hulp te halen. Maar een gespecialiseerde reddingsdienst, zoals in Europese skistations, hebben de Kirgizische gebieden niet. Na anderhalf uur wachten bij zijn zus, kon Dries samen met enkele opgetrommelde vrienden Klaartjes lichaam transporteren naar de kampplaats. Van daar werden ze naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Wereld verbeteren

"Dries wil pas terugkeren als alle formaliteiten afgehandeld zijn, zodat zijn zus met dezelfde vlucht naar België kan komen", vertelt Lutgard. "Dat zou ten vroegste vrijdag (morgen, red.) kunnen, omdat de afstanden zo groot zijn ginder. Ik hoop dat ze hier snel zijn, zodat we met de hele familie afscheid kunnen nemen van onze dochter, een meisje met vele talenten dat van de wereld een betere plek wilde maken. Ze had nog zoveel plannen. In maart zou ze opnieuw naar Nicaragua trekken, nog zo'n land dat haar nauw aan het hart lag. Het is verschrikkelijk haar nu zo plots te verliezen."