Vlaamse rijdt voetganger op Franse snelweg aan en wordt hard aangepakt door het gerecht TK

19 februari 2018

07u42

Bron: Het Nieuwsblad 185 Een lerares uit Oost-Vlaanderen heeft een hels weekend achter de rug. Vrijdagavond zag ze op de A22 in Noord-Frankrijk plots een voetganger opduiken voor haar auto. " De vrouw wandelde vanuit het niets de snelweg op, ik kon niet meer remmen", klinkt het. Het ging duidelijk om een ongeluk, maar de vrouw werd toch aangehouden en bijna 24 uur lang stevig ondervraagd.

"Het gebeurde in een flits, in een seconde. Plots liep die vrouw daar", vertelt lerares M.M. aan Het Nieuwsblad. De vrouw was met enkele collega's en haar kinderen op de terugweg van Parijs, waar ze prospectie waren gaan doen voor een schoolreis eind maart. "Plots zag ik die vrouw vanuit de middenberm de baan opstappen. De snelweg is op die plek niet verlicht. Volgens mij wandelde ze gewoon. Ik kon alleen maar remmen, het ging te snel. Ze vloog tegen onze voorruit, en werd daarna over de auto gekatapulteerd." De vrouw was waarschijnlijk op slag dood. Vermoedelijk maakte ze deel uit van een kamp met Roma-zigeuners dat naast de snelweg ligt.

De hulpdiensten stelden de lerares meteen gerust: ze moest zich niet schuldig voelen, want ze kon het ongeval niet vermeden hebben. Toch werd ze om kwart voor tien 's avonds aangehouden door het Franse gerecht wegens 'onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg'. Haar collega's en kinderen mochten naar huis, maar zij werd bijna 24 uur lang vastgehouden.

"Ik moest een alcoholtest afleggen, en een drugstest. Allebei negatief, uiteraard. Ze wilden weten of ik bijziend, of verziend was. Ik werd stevig aangepakt in de verhoren. Tot zelfs mijn Franse advocaat de ondervragers vroeg om zich wat in te tomen. Terwijl het toch meteen duidelijk was dat ik niets aan dat ongeval kon doen. De politie wéét dat daar vaak mensen oversteken." Uiteindelijk werd ze zaterdag om 19 uur weer vrijgelaten. Of het ongeval nog een gerechtelijk staartje krijgt, moet nog blijken.