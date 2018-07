Vlaamse prof in New York vrijgesproken van seksuele intimidatie, maar moet toch meer dan 1 miljoen betalen omdat hij wraak nam op haar mvdb

Bron: Het Nieuwsblad - New York Times 0 Een Vlaamse economieprofessor is donderdag in Manhattan veroordeeld tot het betalen van 1,25 miljoen dollar (meer dan 1 miljoen euro) nadat een onderzoekster hem had beschuldigd van seksuele intimidatie. Geert Bekaert (53) die doceert aan de gerenommeerde Columbia Business School in New York, werd door een achtkoppige jury vrijgesproken voor het vermeende grensoverschrijdend gedrag. De jury acht wel bewezen dat hij na de beschuldigingen wraak nam op haar.

De Italiaanse Enrichetta Ravina (42) stelt dat ze ontslagen werd omdat ze de man uit Zottegem afwees. De directie van de Columbia Business School zegt dat Ravina geen vaste aanstelling kreeg omdat haar academische prestaties niet voldeden.

Ravina die vijf jaar geleden met Bekaert samenwerkte, krijgt nu meer dan een miloen euro. Ze eiste aanvankelijk het astronomische bedrag van 30 miljoen dollar (25,6 miljoen euro). Bekaert die al bijna 20 jaar aan de Columbia-universiteit is verbonden, zegt in Het Nieuwsblad dat hij na de beschuldigingen enkele e-mails schreef waarin hij zijn naam probeerde te zuiveren. Ravina omschreef hij in de mails als "gek", "gestoord" en "kwaadaardig", erkent hij. De jury ziet hierin een bewijs van een wraakactie waardoor Bekaert en de universiteit de toegekende schadevergoeding moeten betalen. Het proces duurde zo'n twee weken. De juryleden hadden twee dagen nodig om te beraadslagen.

"De uitspraak toont aan dat ik altijd de waarheid heb verteld. Ik ben vrijgesproken voor de beschuldiging discriminatie. Dat betekent dat de jury niet gelooft dat ik die vrouw seksueel geïntimeerd heb" aldus de raadgever van de Europese Centrale Bank in Het Nieuwsblad. Bekaert zegt dat zijn naam is besmeurd en beraadt zich over verder juridische stappen.