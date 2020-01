Vlaamse pater (83) vermoord in woning Zuid-Afrika kv Cédric Maes

15 januari 2020

19u56

Bron: Kerknet, Maroela Media, eigen berichtgeving 18 Joseph “Jeff” Hollanders, een Vlaamse oblaat die al 55 jaar missionariswerk verrichtte in Zuid-Afrika, is zondag vermoord in zijn woning. Dat berichten Kerknet en het Zuid-Afrikaanse Maroela Media en wordt bevestigd door de congregatie van de pater. Vermoedelijk werd Hollanders het slachtoffer van een roofoverval.

Hollanders woonde in Bodibe, een stad in het noorden van het land. Vermoedelijk werd hij zondag kort na zijn thuiskomst na de zondagsviering in zijn huis overvallen. Maandagochtend werd de man dood aangetroffen door een dorpsgenoot die met de pater een afspraak had.

“Wij zijn allemaal zwaar aangedaan door wat er is gebeurd. Jeff werd gekneveld aan handen en voeten teruggevonden en met een koord om de hals. Een vreselijke dood voor iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan zijn missie”, zegt Daniël Coryn, provinciaal overste van de Missionarissen Oblaten van Maria, vanuit Blanden nabij Leuven.



Volgens bisschop Victor Phalana van Klerksdorp, het bisdom waartoe Bodibe behoort, overleed Hollanders vermoedelijk als gevolg van een hartaanval of door wurging. De lokale politie laat weten dat het motief voor de moord en doodsoorzaak nog worden onderzocht.

Erg geliefd

De overvallers hadden beter moeten weten, zegt Phalana:”Iedereen weet dat hij geen geld had. Hij diende een arme gemeenschap. Elke cent die hij ooit bezat, heeft hij voor zijn mensen gebruikt. Hij heeft alles weggeven.” De kerkgemeenschap is volgens de bisschop erg zwaar getroffen. Pater Hollanders was “vol enthousiasme, leven en toewijding” en sprak vlot Afrikaans en Tswana, een Bantoetaal die gesproken wordt in Zuid-Afrika en Botswana. “Hij was een deel van het leven van de mensen.” Hij hielp mee op het platteland, bouwde mee huizen en een kerk, aldus Phalana. “Hij hield ervan om met zijn handen te werken.”

“Wat moeten de mensen in België en Europa nu zeggen?”

Hollanders reisde vorige zomer nog naar België, vertelt de bisschop. “Zijn familie is gebroken. Dit schetst een erg slecht beeld. Wat moeten de mensen in België en Europa nu zeggen? ‘We sturen mensen om jullie te helpen, maar jullie vermoorden hen?’ Ze gaan ons daar allemaal de schuld van geven.”

Pater Hollanders wordt volgende week woensdag begraven in Klerksdorp. Bisschop Phalana zal voorgaan in de mis, omdat de man er zo geliefd was. “Er zullen veel verklaringen van liefde en genegenheid zijn voor Jeff, hij was daar graag gezien”, zegt Daniël Coryn. “Er zal veel volk op de begrafenis afkomen en er zal veel worden gezongen door verschillende koren.”