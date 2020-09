Vlaamse over lockdown in Madrid: "Dit zijn onlogische maatregelen” Jeffrey Franssens

21 september 2020

In 37 wijken in Madrid valt vanaf maandag het openbare leven zo goed als stil. De nieuwe lockdown treft vooral arme wijken in het zuiden van de Spaanse hoofdstad. Zondag kwamen al duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de strengere maatregelen.

De Vlaamse Ilse Van Bockstaele werkt als verpleegster in een ziekenhuis in Madrid. Ze woont in één van de wijken waar nu strengere maatregelen gelden. Volgens haar is de frustratie van de mensen vooral te wijten aan de onduidelijkheid over de afbakening van de lockdown. “Er zijn straten waar je aan de ene kant niet buiten mag, maar aan de overkant wel. Dat zijn heel rare maatregelen die we niet begrijpen.”

Ilse vindt ook dat de logica in de maatregelen ontbreekt. “Wij mogen niet naar de bar gaan om een pintje te drinken, maar we mogen wel naar het centrum van Madrid om daar een pintje te serveren. Dit zijn onlogische maatregelen.”

De harde lockdownmaatregelen in de regio zullen twee weken van kracht zijn.