Vlaamse onderzoeker in VS getuigt over experimentele coronamedicijnen Trump: "Risicovolle en niet-goedgekeurde behandeling"

06 oktober 2020

16u55 5 Er rijzen heel wat vragen over de experimentele behandeling die Donald Trump toegediend kreeg na zijn coronabesmetting. Lander Foquet, een Vlaamse onderzoeker van infectieziekten die al 5 jaar in de VS woont, stelt dat Trumps medicatie wel wat risico’s inhoudt en dat hij verre van hersteld is. “De president houdt de schijn hoog om geen kiezers te verliezen.”

“Bij het grote farmabedrijf Regeneron in New York hebben ze een grote dosis antilichamen gemaakt en deze vervolgens ingespoten bij Donald Trump”, legt Lander Foquet, onderzoeker van infectieziekten, uit. “De hoop is dat die antilichamen zich op de besmette cellen binden en de infectie indijken.” Toch is die experimentele behandeling volgens Foquet niet zonder gevaren. “Het is een risicovolle en niet-goedgekeurde behandeling. Er zijn meer onderzoeken nodig om te weten hoeveel antilichamen er precies nodig zijn en wat het effect ervan is op de ernst van de infectie. Het is wel een goede zaak dat hij de antilichamen zo snel toegediend heeft gekregen.”

Naast antilichamen kreeg de Amerikaanse president ook een antiviraal middel (een virusremmer, red.) en steroïden toegediend. “Dat is recent uitgelekt. Vandaar het mopje ‘Trump on steroids’”, verklaart Lander Foquet. “Normaal krijgen enkel ernstig zieke patiënten steroïden, omdat hun immuunsysteem ‘overreageert’ en dankzij steroïden getemperd kan worden. Nu rijst de vraag dus of Trump er ook ernstig aan toe is. Want bij mensen die niet op intensieve zorgen hebben gelegen, legden steroïden ook goede immuunreacties lam.”

Stukje theater

Foquet stelt zich daarom vragen bij de officiële communicatie rond Trumps gezondheid. “Die is iets te rooskleurig. Sean Conley, zijn privéarts die op tv veel info verspreidt, is bovendien een osteopaat en geen ‘medical doctor’. Die is dus niet getraind in infectieziekten”, aldus Foquet. (Conley is de man die op de persconferenties steeds het woord nam over de gezondheidstoestand van Trump, red.)

Toch heeft Conley een evenwaardige opleiding genoten als ‘normale’ artsen. In de VS moeten osteopaten immers aan dezelfde vereisten voldoen als ‘medical doctors’ en daarom mogen ze ook medicijnen voorschrijven. “Recent hebben Conley en andere artsen wel toegegeven dat Trump één of meerdere keren een zuurstoftekort heeft gehad”, gaat Lander Foquet nog verder. “Het blijft alleszins een delicate en gevaarlijke situatie, zeker voor een 70+’er met overgewicht als Trump.”

De foto’s van een werkende Donald Trump in het ziekenhuis en de rondrit langs zijn fans zijn volgens Foquet dan ook niet meer dan een stukje theater. “In de Amerikaanse media vragen ze zich af of Trump straks wel kan meedoen aan debatten en of hij überhaupt wel verkiesbaar is. De tekenen van beterschap zijn dus hoogstwaarschijnlijk in scène gezet. In het ziekenhuis is snel een fotoshoot van 10 minuten georganiseerd, terwijl hij in werkelijkheid wellicht in bed ligt. Ook dat autoritje langs de kamperende fans deed hij om hen gerust te stellen. De president houdt de schijn hoog om geen kiezers te verliezen.”

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat Donald Trump besmet was geraakt met het coronavirus. Het staatshoofd werd opgenomen in het ziekenhuis en mocht dat gisterenavond weer verlaten. De officiële communicatie luidt dan ook dat Trump gewoon rondloopt en niet ziek in bed ligt. Vlak voor zijn terugkeer naar het Witte Huis riep de president zijn landgenoten in een tweet ook al op om niet bang te zijn van het coronavirus.

