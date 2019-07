Exclusief voor abonnees Vlaamse jongeren terroriseren Nederlands zwembad: ‘Vooraleer je ze kunt verbieden te komen, is de zomer voorbij’ Cathy Galle

02 juli 2019

14u32

Bron: De Morgen 5 Ze komen met tientallen tegelijk, terroriseren het hele dorp en vallen de zwemmers in het openluchtzwembad van het Nederlandse grensdorpje Koewacht lastig. De gemeente bindt de strijd aan met een groep Vlaamse jongeren van Marokkaanse origine.

“Om 13.13 uur. Je kan er je klok op gelijk zetten.” De technicus van het zwembad, gehuld in een stofjas die veel te warm oogt voor de tijd van het jaar, kent het uurrooster van de bussen van De Lijn naar Koewacht zowat vanbuiten. Om 13.13 uur komt bus 44 uit Sint-Niklaas in Koewacht aan. En dan begint het.

Bij warm weer komen groepjes Vlaamse jongeren van Marokkaanse origine vanuit het Waasland afgezakt naar Koewacht. Van de bushalte naar het zwembad is het een klein half uur stappen. Op hun route laten ze een spoor van vernielingen achter. Ze slopen bloembakken en laten overal glas en afval slingeren. “De dorpelingen weten het al: het kan goed zijn dat een fiets van huisnummer 1 meegenomen wordt en aan huisnummer 17 gedumpt”, vertelt de technicus. Ze stappen ook steevast de lokale supermarkt binnen om chips en drank in te slaan. En om de winkel in chaos achter te laten. “Dan staat de hagelslag bij de melk en de pindakaas bij de suiker.”

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis