Exclusief voor abonnees

Vlaamse Jolien in Australië: “Ik kan het niet over mijn hart krijgen de paarden achter te laten”, vertelt ze aan onze reporter

Op bezoek in Burradoo: dorp zit ingesloten tussen twee bosbranden en is volledig ontruimd, maar Vlaamse Jolien weigert te evacueren

Inge Bosschaerts en Benoit De Freine in Australië

12 januari 2020

18u00

10