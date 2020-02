Vlaamse in Milaan: “Nog geen gehamster in onze supermarkt” mvdb

24 februari 2020

10u09

Bron: Radio 1 0 De Italiaanse overheid neemt drastische maatregelen nu het nieuwe coronavirus maar om zich heen blijft grijpen. Het aantal overlijdens ligt op vier en de autoriteiten hebben melding gemaakt van ruim 130 besmettingen.

Italië is nu buiten Azië het zwaarst getroffen land inzake het coronavirus. Door covid-19 zitten meerdere dorpen in het noorden van het land op slot. Vooral de regio Lombardije is zwaar getroffen. In diverse steden en gemeenten blijven scholen, universiteiten en bedrijven dicht. Ook voetbalwedstrijden zijn afgelast, terwijl bioscoop- en theaterzalen niet openen om het risico op een verdere uitbraak in te dijken.



“Geen ver-van-mijn-bedshow meer”

De West-Vlaamse Elise Gadeyne woont met haar gezin in Milaan, met ruim 1,3 miljoen inwoners de grootste stad van Lombardije en op Rome na, de grootste stad van Italië. Ze verklaarde in De Ochtend op Radio 1 dat het coronavirus nu “geen ver-van-mijn-bedshow meer is.”



De vrouw kreeg gisteravond te horen dat haar twee dochtertjes niet naar de kinderopvang kunnen, omdat ook de crèche deze week preventief dicht blijft. “Qua ongerustheid valt het al bij al nog mee”, zegt Gadeyne. “Er zijn besmettingen in Milaan, maar de stad leeft: mensen trekken naar hun werk en het openbaar vervoer rijdt nog. Het lijkt alsof het een gewone dag is.” Ze stelt vast dat een beperkt aantal Italianen mondmaskertjes dragen als ze de straat opgaan, iets wat tot voor kort enkel Chinese toeristen deden.

Beelden van hamsterende klanten in supermarkten nabij de dorpen die van de buitenwereld zijn afgesloten, domineerden dit weekend het tv-nieuws in Italië, maar van zoiets heeft de 32-jarige Gadeyne in Milaan nog niets gemerkt. “Ik verschoot zelf van die beelden. Ik heb gisteren nog inkopen gedaan en in onze supermarkt lagen de rekken nog vol. Hopelijk worden we van zoiets bespaard.”