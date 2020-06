Vlaamse in Los Angeles vertelt over grimmige situatie Jef Beckers

03 juni 2020

14u14 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De protesten in de VS naar aanleiding van de moord op George Floyd, zijn nog altijd bezig. De Vlaamse Ann-Sophie woont in Los Angeles en maakt alles van dichtbij mee.

De moord op George Floyd zorgde voor protesten over de hele wereld. Een witte politieagent ging met zijn knie op de nek van Floyd zitten. Daardoor kreeg hij geen adem meer, waardoor de zwarte man uiteindelijk overleed. De beelden staan ondertussen op het netvlies van iedereen gebrand. In de VS zorgde de moord dan ook voor een golf aan protesten. En de Vlaamse Ann-Sophie Vanlommel, die in Los Angeles woont, voelt dat er een grimmige sfeer hangt.

“Momenteel is de sfeer hier zeer gespannen. De vredevolle protesten worden steeds gewelddadiger omdat de politie en het leger zich ermee komen bemoeien. Ze gooien met traangas, peppersprayen kinderen in hun ogen en dan die rubberen kogels niet te vergeten”, vertelt Ann-Sophie.

Daarnaast is de moord op Floyd volgens haar niet de enige reden voor de protesten: “Het feit dat corona ook nog eens boven ons hoofd hangt overal, doet geen deugd aan de situatie. Mensen zijn ook economisch compleet geruïneerd. En de overheid biedt geen steun. Er moet ondertussen al gekozen worden tussen eten kopen of de huur betalen. Het is niet houdbaar.”