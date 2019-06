Vlaamse in Byron Bay: “Overal affiches van Theo”

Rob Van herck Romina Van Camp

16 juni 2019

13u52

4

In Australië heeft de politie nog altijd geen doorbraak kunnen forceren in de zaak van de vermiste Belg Theo Hayez. De jongen van 18 is al sinds 31 mei vermist. Hij werd het laatst gezien in Byron Bay aan de oostkust van Australië na een avondje op café. De verdwijning van Theo is hét gespreksonderwerp onder de vele rugzaktoeristen daar, vertelt een Vlaamse die er net is aangekomen.