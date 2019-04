Vlaamse geeft unieke blik achter de schermen bij Parijse cabaret ‘Le Crazy Horse’ DVDE

06 april 2019

12u54 0

Laurie Hagen (41) is de eerste Vlaamse in Le Crazy Horse, het mythische Parijse cabaret waar al sinds 1951 sensueel vrouwelijk naakt te zien is. Als ‘crazy entertainer’ verwelkomt ze er elke avond gasten van over de hele wereld en brengt ze verrassingsacts. “Een droom die uitkomt. Ik moet mezelf nog elke dag in de arm knijpen.”

