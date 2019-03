Vlaamse Fleur (26) moet Denen Stella leren drinken: “Werkdagen van 11 uur, maar ik doe het gráág” Lieve Van Bastelaere

08 maart 2019

16u17 0 De Vlaamse Fleur Lievevrouw - amper 26 - is sinds kort de grote baas van AB InBev in Denemarken. Ze moet de Denen Stella leren drinken en woont gemakshalve in Kopenhagen. “Je moet je dromen volgen, zelfs met een verloofde in Gent”.

Lievevrouw is een van de toptalenten die door AB InBev van de schoolbanken werd geplukt om direct klaargestoomd te worden voor een topfunctie bij de biermultinational. Na haar studies toegepaste economische wetenschappen begon ze in september 2015 te werken voor de biergigant.



Ze startte als ‘trainee’, maar al na een jaar reed ze met haar auto van supermarkt naar buurtwinkel. “Ik deed wel tien bezoeken per dag. Ik moest zorgen dat onze flesjes juist in de rekken stonden, winkeliers warm maken voor onze commerciële acties, etcetera. Daar heb ik écht leren verkopen.”

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN