Vlaamse familie ontsnapt aan dood na dollemansrit spookrijder in Nederland Sebastiaan Quekel

20u45

Bron: AD.nl 2 Brabant Actueel Een levensgevaarlijke dollemansrit van een 34-jarige man op verschillende snelwegen in het westen van het Nederlandse Brabant heeft tientallen weggebruikers dinsdagochtend flinke schrik aangejaagd. Zij kropen door het oog van de naald toen de spookrijder in volle vaart op hen af kwam. Een van hen is een man uit België, die de wegpiraat pas op het allerlaatste moment kon ontwijken. "Het scheelde een halve meter of we waren er niet meer geweest", vertelt hij nu.

Spookrijders zijn in de meeste gevallen hoogbejaarde bestuurders die per ongeluk op een verkeerde rijbaan terechtkomen, maar afgelopen dinsdag ging het in Nederland om een moedwillige actie. Een 34-jarige bestuurder sloeg bij een controle op de A59 bij Terheijden op de vlucht, waarna er een lange politieachtervolging over verschillende snelwegen in Brabant trok.



Al spookrijdend bracht de man, die zonder kentekenplaat reed, verschillende mensenlevens in gevaar op de A59, A16 en A17. Amper bekomen van de schrik doet een van de ooggetuigen, de 26-jarige Chawki uit West-Vlaanderen, zijn verhaal. Hij reed vanuit Rotterdam richting Antwerpen, op weg naar huis. Samen met zijn vader en vriendin kwamen ze zojuist terug van familiebezoek.

Het scheelde nog geen meter. Wat een mafkees, dachten we Chawki (26)

"Auto, auto!"

Wanneer Chawki over de A16 rijdt, ter hoogte van Breda, gebeurt het onvoorstelbare. "Ik zat in de auto rustig te praten met mijn vader, die naast mij zat. Opeens kapte hij het gesprek af en schreeuwde 'auto, auto, auto!'." Chawki keek weer recht vooruit en zag een auto recht op hem af komen. "Ik gaf meteen een zwaai naar rechts en wist de auto net te ontwijken. Het scheelde nog geen meter. Wat een mafkees, dachten we.''



Zonder te stoppen rijdt Chawki door. Het was op dat moment druk op de weg. "Veel automobilisten die achter mij reden hebben net als ik naar rechts moeten sturen om een aanrijding te voorkomen”, vertelt hij. "Ook was er veel politie, maar die reden niet achter hem aan. Daar was het veel te gevaarlijk voor. Die man reed echt heel hard."

Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt Chawki (26)

In shock

Eenmaal thuis in ons land is Chawki nog altijd in shock. Hij kijkt op internet of hij iets meer te weten kan komen over de spookrijder. "En toen zag ik het bericht op jullie site. Dat hij was klemgereden en was gearresteerd. Toen kwam bij ons het besef dat we die middag aan de dood zijn ontsnapt. Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt."



Na een lange politieachtervolging botste de spookrijder uiteindelijk tegen de vangrail. Agenten zetten hun voertuig voor de vluchtauto, zodat hij niet verder kon rijden. Bij die actie raakte ook het politievoertuig de vangrail. Beide voertuigen raakten beschadigd en moesten worden getakeld.

Spookrijder klemgereden na rit overA59, A16 en A17. Nabij Zevenbergen. Was zelf gelukkig net van de weg af. pic.twitter.com/tLSFEyjfh5 Kees Timmers(@ Barenbrug_KT) link