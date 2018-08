Vlaamse en Nederlandse Syriëstrijders getuigen: “Niet bang om te sterven. We gaan door tot het einde” TTR

08 augustus 2018

12u55

Bron: Akhbar 0 Akhbar, een Arabisch satellietkanaal uit Dubai, heeft voor het eerst drie westerse Syriëstrijders in Idlib, in het noordwesten van Syrië, geïnterviewd. Eén van de mannen is afkomstig uit België, de twee anderen uit Nederland. Verschillende jihadistische rebellengroepen zijn bijna volledig verdwenen uit Idlib, maar IS blijft overeind en controleert nog steeds het gebied. De strijders getuigen dat ze door zullen gaan tot het bittere einde.

Vijf jaar geleden verruilden ze hun thuisland voor Syrië om er samen met andere leden van terreurgroep Islamitische Staat te strijden. Spijt van hun daden hebben de drie niet. Integendeel, er worden nieuwe strijdplannen gemaakt. “Alle ogen zijn nu gericht op Idlib. De strijders zijn bezig met voorzorgsmaatregelen te treffen en zetten momenteel defensielijnen”, zegt de Vlaamse Syriëstrijder Abu Abdul Raham. “Ik denk niet dat hier hetzelfde scenario zal gebeuren zoals in Ghouta of Daraa. We zullen tot het uiterste strijden", besluit hij.

“We bereiden ons mentaal en fysiek voor op een aanval in Idlib. Mentaal doen we dat door Allah vergeving te vragen, te bidden en ons volledig te richten op ons geloof. Fysiek bereiden we ons voor door goede verdedigingen neer te zetten, zodat we alle barbaarse aanvallen van dit regime kunnen tegenhouden”, gaat Abu al-Zubair uit Nederland verder. "Als het regime dichter bij Idlib komt, dan overwegen verschillende broeders om hun gezinnen naar het grensgebied met Turkije te brengen."

“We zijn nu in een fase dat we onszelf, onze kinderen en vrouwen moeten beschermen”, getuigt ook de andere Nederlandse strijder Abu Mohammed.

“Geen terroristen”

De drie mannen beschouwen de term 'terrorist' vooral als een geuzennaam. “We helpen het Syrische volk en houden de onderdrukkers tegen. Als dit voor jullie de definitie is van een terrorist, dan zijn we terroristen”, zegt de Vlaamse strijder.

In het interview vertelt de Nederlander Abu Al-Zubair dat hij "veel respect heeft voor Al-Qaida". “Al-Qaida heeft Idlib voor het grote deel in handen. Ze hebben de taak opgenomen om zowel de moslimbevolking als de Syrische bevolking te beschermen tegen welk gevaar dan ook, zoals buitenlandse inlichtingendiensten of groepen die werken voor een buitenlandse agenda. Ze zijn de sterkste groepering".

Onafhankelijk

Hoewel ze eerder lid waren van Jabhat al-Nusra, een onderafdeling van Islamitische Staat, behoren ze niet langer tot één terroristische organisatie. “Ik werk als onafhankelijk militair”, zegt de Vlaamse strijder. “We gaan naar grotere groepen en zeggen dat we met tien, twintig of dertig broeders onafhankelijk werken. We willen ons militair aansluiten bij elke job die aanwezig is. Dus telkens als het regime een aanval doet, staan we paraat om de verschillende groepen te helpen. Of het nu in Idlib, Latakiya, Hama of Aleppo is.”

De Vlaamse strijder hoopt dat andere groeperingen hen zullen beschermen "met alles wat ze hebben". "Er zijn genoeg trouwe broeders die ervoor zullen zorgen dat we niet in handen van het buitenland terechtkomen", klinkt het.

Volgens de presentatrice proberen veel buitenlandse strijders in Idlib momenteel tot een overeenkomst met de Syrische regering te komen, zodat ze terug naar Europa kunnen keren. Maar deze drie strijders denken allesbehalve aan opgeven. Naar verluidt zijn ze "niet bang om te sterven". "Ik ben hier omdat ik hier moet zijn”, zegt Abu Mohammed. “Ik laat het lot aan Allah over. Als er iets dreigt te gebeuren, moet ik de bevolking beschermen. Dat wordt van mij verwacht. Als ik sterf, dan heb ik mijn deel gedaan.”

