Vlaamse dealer riskeert executie in Thailand: “De doodstraf? Komaan, hier krijg je misschien een boete” Inge Bosschaerts

17 juni 2019

05u00 7 Een Vlaming (57) is gearresteerd voor het dealen van cocaïne in Thailand en riskeert daarvoor een zware celstraf en mogelijk zelfs de doodstraf. Familie en vrienden van Danny V.D.V. in België reageren erg ongerust. "De doodstraf? Komaan, zeg. Hier krijgt een dealer een boete, of hooguit een enkelband. Toch geen dodelijke injectie?"

Dat de Thaise politie niet lacht om drugsmisdrijven, werd meteen duidelijk na de arrestatie van de Belg. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie werden beelden van de 57-jarige Danny V.D.V. als een trofee getoond, zijn mugshot afgedrukt op borden van meer dan een meter hoog. Na een tip dat de Vlaming cocaïne verkocht aan toeristen, zette de politie een undercoveroperatie op om hem op heterdaad te betrappen. Een Thaise agent bestelde begin vorige week drugs bij onze landgenoot. Tijdens die overdracht werd V.D.V. gearresteerd. Er werden twee zakken coke in beslag werden genomen. Om welke hoeveelheden het gaat, is niet bekend.

Sin City

Danny V.D.V. verhuisde zo'n twintig jaar geleden naar Thailand en kocht er verschillende villa's op, die hij verbouwde en dan verhuurde aan toeristen. Dat deed hij in Pattaya, een populaire badplaats in het zuidoosten van het land. Beter bekend als 'Sin City' of 'The Sex Capital' - en een hotspot voor feest- en sekstoerisme. Een imago dat de Thaise overheid liever kwijt dan rijk is. Om de stempel van seks- en drugsoord van zich af te schudden, werden er strenge wetten in het leven geroepen. Zo werd prostitutie er officieel verboden en staan er dus ook zware straffen op het dealen van drugs.

Buitenlandse Zaken volgt V.D.V.'s situatie op, maar weet dat het Thaise gerecht erom bekendstaat drugsmisdaden genadeloos te vervolgen. "Op het bezit of gebruik, ook in erg kleine hoeveelheden, staan zeer strenge straffen. Die kunnen oplopen tot levenslange opsluiting en zelfs de doodstraf." Die wordt in Thailand uitgevoerd met een dodelijke injectie.

De familie en de vrienden van V.D.V. in België reageren verbaasd. "Dat Danny drugs zou dealen, lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Hij wéét dat daar strenge straffen op staan. Misschien logeerden er af en toe toeristen bij hem die vroegen om 'een extraatje', en is hij op die manier tegen de lamp gelopen? We weten het echt niet. Als het klopt dat hij dealde, moet hij uiteraard gestraft worden. Maar de doodstraf? Komaan zeg. In België krijgt een dealer een boete, of hooguit een enkelband. Toch geen dodelijke injectie?"

Middeleeuwse cellen

In afwachting van zijn proces zit V.D.V. in een Thaise cel, waar de omstandigheden volgens getuigenissen van Vlamingen in het land weinig paradijselijk zijn. Duizenden mannen worden er samengepakt op een paar tientallen vierkante meters, terwijl de temperaturen oplopen tot boven de 40 graden. Voedsel wordt er door tralies gegeven, zoals in middeleeuwse kerkers. Water wordt dan weer bedeeld in oude verfpotten.

V.D.V.'s familie wacht af. "We weten stilaan niet meer wat we moeten doen om hem te helpen. We hebben contact met de Belgische ambassade in Thailand, maar ook daar weten ze nog van niets. We zijn doodongerust."