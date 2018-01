Vlaamse broeder verongelukt in Zuid-Afrika kv

22 januari 2018

22u48

Bron: Belga 0 Bij een ongeval in Johannesburg is de Vlaamse broeder Antoine Colpaert samen met een Zambiaanse medebroeder afgelopen vrijdag om het leven gekomen toen zij op weg waren van de luchthaven naar hun klooster in Florida. Dat is vandaag vernomen bij de congregatie van de Broeders van Liefde, waarvan zij lid zijn. Over de omstandigheden van het ongeval is niets bekendgemaakt.

Antoine Colpaert, afkomstig uit Deurle bij Gent, was als regionale econoom van de congregatie werkzaam in Zuid-Afrika. Hij was er ook verbonden aan het psychiatrisch rehabilitatiecentrum in Florida. De broeder was eerst werkzaam in Rwanda en Burundi. In Kamenge (Burundi) zorgde hij onder meer voor de opvang van vluchtelingen.