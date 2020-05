Vlaamse ‘beschermengel’ van misbruikte meisjes in Oeganda overleden in gevangenis HR

08 mei 2020

07u15 5 In Oeganda is Antwerpenaar Bernhard G. (71) gestorven in de gevangenis. De man ontfermde zich in zijn tehuis ‘Bery’s Place’ over minstens 100 seksueel misbruikte meisjes, waarmee hij samenwoonde. Zelf beweerde hij hun beschermengel te zijn, maar tientallen meisjes beschuldigen hem van pedofilie. De zeventiger hield tot aan zijn dood vol dat hij onschuldig was.

Bernhard G. leed aan kanker en wilde van de rechtbank toestemming om zich in België te laten behandelen. Hij werd woensdag nog op een brancard naar de rechtbank gebracht. Die wilde hem laten gaan als hij een borgsom van 30 miljoen Oegandese Shilling (7,3 miljoen euro) op tafel legde. Omdat hij niet over dat geld beschikte, werd hij naar de gevangenis van Luzira gebracht. Daar is hij gisteren overleden, meldt de politie.

Bernhard G. heeft officieel de Duitse nationaliteit, maar verhuisde als kind met zijn ouders naar Antwerpen. Hij was kinesist toen hij midden jaren 2000 als toerist naar Oeganda reisde. Getroffen door de armoede, besloot hij ginder te blijven. In Kalangala, op een eiland in het Victoriameer, ging hij zich ontfermen over seksueel misbruikte meisjes wiens ouders niet voor hen konden zorgen.

Op de website van zijn tehuis ‘Bery’s Place’ omschreef G. zichzelf als “een dromer met een groot hart”. Ook zijn vrouw Ingrid D. (63) uit Beerse was ook betrokken bij het project. Ze bleef in ons land werken en wonen, maar reisde regelmatig naar Oeganda, met ingezamelde kleren, ander materiaal of geld.

In bed met ‘zijn’ meisjes

In 2013 werd Bernhard G. een eerste keer opgepakt nadat twee kinderen (12 en 14 jaar) hem beschuldigden van misbruik, al sinds 2007. Hij gaf toen openlijk toe dat hij het bed deelde met ‘zijn’ meisjes, maar sprak tegen dat hij seks met hen had. Hij wilde hen troost bieden. Bernhard G. zat twee maanden in hechtenis, maar werd uiteindelijk in 2015 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

In februari 2019 viel de politie opnieuw binnen bij ‘Bery’s Place’. Het gevolg van acht nieuwe klachten voor kindermisbruik en 19 voor kinderhandel. Er werden toen elf meisjes weggehaald, met wie hij illegaal samenwoonde. Zijn tehuis bleek immers niet officieel aangegeven. De politie zou bij de huiszoeking een video en seksattributen gevonden hebben. Bernhard G. was niet ter plaatse, maar gaf zich in maart aan bij de autoriteiten. Sindsdien zat hij in de gevangenis van Luzira.

Spaargeld

“Wij wilden iets goed doen”, zei Ingrid D. bij de start van het proces in oktober. “Al ons spaargeld sinds 2007 steekt in dat project en dan word je als crimineel bestempeld. De tegenpartijen hopen enkel om een schadevergoeding te kunnen scheppen uit deze rechtszaak.”

Een Nederlandse journalist die ooit op bezoek ging bij ‘Bery’s Place’ twijfelt aan die uitleg. “De geruchten deden al lang de ronde”, zegt Arne Doornebal, die jarenlang correspondent was in Oeganda. “Dat hij medisch onderzoek deed en met zijn handen aan hun geslachtsdelen zat. Meisjes die het huis waren ontvlucht bevestigden dat ze bij hem moesten slapen en hem masseren.”



