Vlaamse backpacker Olivier stierf door hitte op Australische pompoenboerderij, zijn baas krijgt nu een boete Sebastiaan Quekel

09 oktober 2020

12u45

Bron: AD.nl 2 Een Australische werkgever heeft een boete van 65.000 Australische dollar (ruim 39.000 euro) gekregen nadat een Vlaamse werknemer van zijn fruitboerderij overleed aan de gevolgen van uitdroging. De rechtbank oordeelde dat zakenman Bradford Clark Rosten onzorgvuldig is geweest in het verstrekken van cruciale informatie aan zijn personeel.

De 27-jarige Vlaamse backpacker Olivier Max Caramin stierf op 1 november 2017 in het ziekenhuis in Queensland, een dag nadat hij was ingestort op een pompoenboerderij. Dat gebeurde in de buurt van Ayr, een havenplaats in het tropische noorden van het land. In die regio trok Olivier rond en verdiende hij zo nu en dan een centje bij door onder meer te werken op plantages. Iets wat veel buitenlandse backbackers in Australië doen.

Ik ben kapot, mijn handen doen zeer, maar de pompoenen wachten Het laatste bericht van Olivier Max Caramin, aldus zijn moeder

In elkaar gezakt

Olivier was slechts een paar dagen op de plantage aan het werk, hij moest er pompoenen plukken. Een stevig werkje, in de zinderende hitte. Op de derde dag vertelde hij tegen collega’s dat hij zich niet goed begon te voelen. Die gaven aan dat hij door moest blijven plukken om aan het quotum te voldoen. Ook de baas reageerde gepikeerd en verplichtte Olivier nog een achtste pallet te vullen.



“Iedereen was murw op zijn eigen werk geconcentreerd, tot er iemand zag dat het niet goed ging met Olivier”, zei moeder Veerle vorig jaar in een interview. “Hij begon te zwalken en is in elkaar gezakt. En dan sta je daar, in Australië. Eerst is Olivier naar een lokaal ziekenhuis gereden, vervolgens is hij naar een ander ziekenhuis gebracht met de helikopter.”

Daar overlijdt Olivier aan de gevolgen van uitdroging. “In zijn laatste WhatsAppje stond: Ik ben kapot, mijn handen doen zeer, maar de pompoenen wachten.”

Business

Na zijn overlijden startten de Australische autoriteiten een onderzoek naar de omstandigheden waarin de Belg was overleden. Zijn moeder Veerle liet een politieverslag zien, waarin haarfijn beschreven staat hoe zijn laatste dagen verliepen. Een verzengende hitte, met temperaturen tot 40 graden. Geen schaduw rond de truck. Geen water. Geen EHBO-kit. Geen inwerktijd, geen opleiding, meteen vol aan de bak.

“Rond backpackers is een business gebouwd die geld wil verdienen aan deze jonge mensen”, stelde Veerle. “Wat je als ouder niet weet, is dat ze in Australië die krachtige, vitale jongeren inzetten als een soort gastarbeiders, in vaak slechte omstandigheden, voor minder dan het minimumloon. En de jongeren, die vaak nog nooit gewerkt hebben en van de precieze wetgeving vrijwel niks weten, laten zich gemakkelijk in de luren leggen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Signaal

De steenrijke zakenman Bradford Clark Rosten, die Olivier in dienst had genomen via zijn bedrijf Pumpkin Pickers, lag om deze reden zwaar onder vuur. Hij erkende dat hij fouten had gemaakt door niet te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsverplichtingen. Gisteren werd hij uiteindelijk veroordeeld tot een boete van omgerekend 39.000 euro, melden diverse Australische media. Volgens de rechtbank een belangrijk signaal, omdat Rosten ieder jaar circa 200 werknemers in dienst heeft, van wie een groot deel backpackers uit verschillende delen van de wereld.

Uit onderzoek van Workplace Health and Safety Queensland bleek dat de werknemers onvoldoende waren opgeleid voor het werken onder dergelijke omstandigheden. Er was bovendien zeer gebrekkige informatie beschikbaar over goede hydratatie, voeding en hittegerelateerde ziekten. Volgens de rechter heeft de werkgever hiervan geleerd en is de situatie binnen zijn bedrijf inmiddels verbeterd. De rechter acht de kans op nog een dodelijk incident zeer klein.

Iedereen in de branche is op de hoogte van deze zaak. Het was een schokkende gebeurtenis, één die ons aan het denken heeft gezet Growcom

Bewustwording?

Volgens Growcom, de belangrijkste vertegenwoordigende instantie voor de groente- en fruitteelt in Australië, is de sector door de tragedie bewust geworden van de risico's van het niet naleven van de arbeidswetten. “Iedereen in de branche is op de hoogte van deze zaak. Het was een schokkende gebeurtenis, één die ons aan het denken heeft gezet.”

Fruit- en groenteteeltbedrijven hebben het dit jaar moeilijk door de pandemie, waardoor het aantal beschikbare plukkers afneemt, vooral uit het buitenland. De sector kampt met een geschat tekort van 30.000 werknemers.

Lees ook: Veerle verloor zoon Olivier (27) als rugzaktoerist in Australië: “De hele romantiek rond dat backpacken is vals” (+)