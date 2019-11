Vlaams schilderij weggehaald uit eetzaal van Britse universiteit na klachten van veganistische studenten ttr

22 november 2019

15u37

Bron: The Telegraph 0 Een zeventiende-eeuws schilderij van de Antwerpse kunstenaar Frans Snijders, waarop dode dieren te zien zijn, valt niet in de smaak bij enkele veganistische studenten van de universiteit van Cambridge. Ze vonden het schilderij “weerzinwekkend”, waarna de directie het historische kunstwerk uit de eetzaal liet verwijderen.

Het Fitzwilliam Museum leende het zeventiende-eeuwse schilderij van Frans Snijders, ‘The Fowl Market’, uit aan Hughes Hall, een onderdeel van de universiteit van Cambridge. Op het schilderij zijn verschillende geslachte dieren te zien, zoals een everzwijn, een hert en verschillende vogels. Dat zorgde voor heel wat verontwaardiging bij de veganistische studenten van de Britse universiteit.

De studenten deelden hun ongenoegen met de directie en eisten dat het historische schilderij uit de refter gehaald zou worden. “Sommigen zeiden dat ze niet konden eten omdat het aan de muur hing”, zegt een woordvoerster van het Fitzwilliam Museum aan The Telegraph. “Mensen die geen vlees eten vonden het weerzinwekkend.” De directie ging in op de eis van de studenten en liet het schilderij uit de refter halen.

De curatoren van de tentoonstelling, Victoria Avery en Melissa Calaresu, beschouwen de beslissing om het schilderij te verwijderen uit de eetzaal als “een moderne incarnatie van de historische problemen rond voedselconsumptie en het milieu”. “Het is duidelijk dat we onze relatie met dieren en hoe we ze behandelen heroverwegen in deze geïndustrialiseerde wereld.”

De Antwerpse kunstschilder Frans Snijders (1579-1657) staat bekend om zijn stillevens van markttaferelen. Hij gaf dieren, zowel dood als levend, erg realistisch weer in zijn kunstwerken. De man werd vaak door andere kunstenaars gevraagd om dieren in hun werken te integreren. Tijdens zijn carrière werkte hij onder meer samen met Peter Paul Rubens.