Vlaams model dat van balkon viel in Maleisië stuurde mysterieus sms’je: “Wat is daar gebeurd?” avh

13u49

Het 19-jarige Vlaams-Nederlandse model Ivana Esther Robert Smit stierf vorige week donderdag na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. Nu de Maleisische politie de zaak heeft heropend komen meer details vrij over de noodlottige avond. Camerabeelden, getuigenissen van de buren en een mysterieus sms'je werpen nu nieuw licht op de zaak.

Ivana bracht haar laatste uren door in de flat van de Amerikaanse zakenman en miljonair Alexander Amado Johnson en zijn Kazachse vrouw. Uit onderzoek blijkt dat ze rond 10 uur van het balkon moet zijn gevallen. Maar pas om 15 uur werd haar naakte lichaam ontdekt op een balkon veertien verdiepingen lager.

De familie van het jonge model is intussen aangekomen in Maleisië. Zij geloven niet dat Ivana gewoon gevallen is. De balustrade van het balkon was immers 1,20 meter hoog. Bovendien had Ivana volgens haar vader blauwe plekken in de nek, die zouden duiden op wurgsporen. Maar het zijn vooral camerabeelden en een mysterieus laatste sms’je die nu veel vragen doen rijzen.

"Ik bel je later"

“Ik hou van je schat. Ik zit bij een vriendin thuis nu. Ik bel je later…” zo luidde het berichtje dat Ivana enkele uren voor haar dood stuurde naar haar vriend Lukas Kramer. Samen met het bericht stuurde ze ook een selfie. Ivana’s vader stelt zich vragen bij het laatste berichtje van zijn dochter: “Als ze hem later zou terugbellen, wat is er dan in tussentijd gebeurd?” vertelt de vader aan de Malay Mail.

Camerabeelden

Uit het onderzoek blijkt dat Ivana op de fatale nacht tot in de vroege uurtjes had gefeest. Omstreeks 7.00u trok ze samen met de Amerikaanse miljonair en zijn Kazakse vrouw naar de flat van het koppel. Maar op camerabeelden is te zien hoe Kazakse vrouw het appartement om 8.00u weer verliet om pas twee uur later terug te keren, rond het tijdstip van Ivana’s overlijden.

Twee uur alleen met miljonair

Ivana bracht dus twee uur alleen door met de miljonair. “Wat is er gebeurd toen ze alleen was met hem”, vraagt de vader van Ivana zich af. Ook het feit dat de vrouw van de miljonair zich geen vragen stelde bij Ivana’s afwezigheid, doet vragen rijzen. Haar spullen lagen namelijk nog in het appartement. Bovendien beweren buren dat ze een ruzie hebben gehoord op de twintigste verdieping.

“Ivana is gestorven rond 10.00u, maar ze werd pas gevonden om 15.00u. Wat is er in die periode gebeurd? Er zijn te veel tegenstrijdigheden.”