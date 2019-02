VK en Zwitserland verzekeren handelsovereenkomst na brexit lva

11 februari 2019

05u39

De handelsovereenkomst tussen Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zal niet veranderen na de brexit. Dat heeft de Britse minister van Internationale Handel Liam Fox maandag gezegd.

Maandag tekenen het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland een overeenkomst die de verlenging voorziet van de afspraken die er nu zijn tussen de twee landen nadat de Britten uit de Europese Unie stappen.

"Dit helpt ons niet alleen jobs te verzekeren in het hele VK, maar het zal ons ook een sterke basis geven om een nog sterkere handelsrelatie op te bouwen met Zwitserland als we de EU verlaten", zei Fox in Bern.

De mededeling komt er een dag nadat Britse media berichtten dat premier Theresa May van plan is om in het Britse parlement meer tijd te vragen voor de onderhandelingen met de EU.