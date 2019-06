Vittorio (56) is tiende Amerikaanse toerist die in mysterieuze omstandigheden overlijdt op Dominicaanse Republiek LH

24 juni 2019

11u13

Bron: People, Fox 0 Op de Dominicaanse Republiek is een tiende Amerikaanse toerist in mysterieuze omstandigheden gestorven. Dat bevestigen het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de familie van de man. De gepensioneerde zakenman Vittorio Caruso (56) stierf een week geleden in het Boca Chica Resort in de hoofdstad Santo Domingo.

De meeste omgekomen toeristen waren op vakantie in enkele luxeresorts. Het blijft onduidelijk waarom hun gezondheid pijlsnel naar beneden ging. Velen van hen stierven in hun kamer, sommigen nadat ze iets gedronken hadden uit de minibar.

Volgens Vittorio’s schoonzus Lisa Maria Caruso kreeg de 56-jarige man ademhalingsproblemen “na iets te hebben gedronken”. Ze vertelde aan Fox News dat Vittorio in goede gezondheid verkeerde en alleen naar het eiland was afgereisd. Vittorio baatte tot enkele weken geleden met zijn broer een populaire pizzeria uit in de wijk Glen Cove op Long Island, bij New York. Volgens Bruce Hicks, een vriend die getuigde bij CBS, was de man zeer geliefd in de lokale gemeenschap en is iedereen geschokt door het plotse overlijden. Hicks zei ook nog dat Vittorio had uitgekeken naar zijn pensioen.

Vittorio’s oudere broer Frank Caruso vertelde aan de krant New York Post dat Vittorio “erg gezond” was toen hij met vakantie vertrok. “Hij is voor zijn vertrek nog naar de dokter geweest en hij had geen problemen. Ik sprak met de dokter na het nieuws van zijn dood en die zei ook dat hij niets verkeerds had gezien bij Vittorio.”

Onderzoek FBI

Vorige week nog liet de familie van Edward Nathaniel Holmes (63) en Cynthia Ann Day (49) uit Maryland, die eind vorige maand stierven op de Dominicaanse Republiek, weten dat ze een onafhankelijk onderzoek willen. Volgens de lokale autoriteiten stierf het koppel aan een hele reeks medische aandoeningen, maar de familie eist nu een nieuwe autopsie. De FBI zei al dat het een onderzoek gestart is naar zeker zes overlijdens op de Dominicaanse Republiek.

De reeks mysterieuze overlijdens leidt tot ongerustheid bij toeristen die binnenkort naar de Dominicaanse Republiek willen reizen. Klanten van de Belgische touroperator TUI die een reis naar de Dominicaanse Republiek boekten in het hotel waar recent de toeristen stierven, mogen die gratis omboeken. Dat liet TUI vorige week weten.